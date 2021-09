Le PTB réitère son opposition à Karine Lalieux sur les pensions

Le président du PTB-PVDA, Peter Mertens, s’en est pris au projet de réforme du système des retraites de la ministre des Pensions, la socialiste Karine Lalieux. Il lui reproche de maintenir l’âge de départ à la pension à 67 ans, en dépit des promesses électorales avant les scrutins de 2019.

"Quelles promesses le Parti socialiste avait-il faites, quelles promesses Vooruit avait-il faites, avant les élections ? 'Nous n’entrerons pas dans un gouvernement si l’âge de la pension reste à 67 ans'."

"Qu’ont dit les Verts ? 'Augmenter les pensions, pas l’âge de la pension'. C’est ce qu’ils ont dit. Mais l’âge de la pension reste fixé à 67 ans, et le PS et le Vooruit sont entrés au gouvernement, tout comme Ecolo et Groen. Et tous ont renié leurs promesses électorales", a-t-il affirmé, lors du festival Manifesta.

"Nous avons trois mois pour faire pression en faveur d’une réforme des pensions juste, et nous le ferons", a-t-il lancé devant des milliers de membres du PTB et de sympathisants.

"Dans le passé, les personnes ayant un métier pénible pouvaient prendre leur pension anticipée à 56 ou 58 ans. Ça, c’est fini. C’est du passé. Le nouveau plan de pension de la ministre Lalieux fait travailler les gens plus longtemps."

Mais avoir 42 années de travail à l’âge de 60 ans, quasiment personne n’y arrive

"La ministre dit maintenant qu’on doit pouvoir prendre sa pension à 60 ans si on a 42 ans de carrière. Mais avoir 42 années de travail à l’âge de 60 ans, quasiment personne n’y arrive. Il faut avoir commencé à 18 ans, donc ne pas avoir fait d’études, ne pas avoir redoublé, ne pas avoir travaillé à mi-temps et ne pas avoir pris de pauses pour les enfants ou pour soigner un parent âgé", a-t-il ajouté.