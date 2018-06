Le PTB et DéFI veulent porter plainte au Conseil de l'Europe pour récupérer une partie de leur dotation

Depuis, c’est une véritable bataille qui se joue dans les coulisses du parlement entre ses formations et la majorité. Face au blocage, le PTB et DéFI ont annoncé leur intention de saisir le Conseil de l’Europe, via une des instances, le GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption) pour espérer les sommes dues.

DéFI, de son côté, estime le préjudice à 180.000 euros à la date arrêtée du dépôt, 225.000 euros si l'on prend en compte toute la législature jusque 2019. Olivier Maingain tient à faire par de son "écœurement parce que la réalité est politique et pas juridique", visant par là clairement la N-VA, "qui veut faire taire les francophones de l'autre côté de la frontière linguistique". "Cet argent, on en a besoin pour financer nos prochaines campagnes. Juridiquement on est certain de nos droits. Le MR se tait et laisse faire la N-VA".