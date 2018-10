Le PTB dépose plainte contre Alain Mathot (PS) suite à une altercation à la RTBF

Le PTB a déposé plainte contre le bourgmestre de Seraing Alain Mathot suite à une "altercation physique" hors caméra. Le débat "Moi, Bourgmestre", diffusé ce midi sur La Une mettait en lumière l'entité de Seraing. L'échange entre les têtes de listes politiques a montré une crise profonde entre PS et PTB de la commune . Ces désaccords se sont soldés par une altercation entre Damien Robert, tête de liste PTB pour l'entité et Alain Mathot, bourgmestre sortant. Ce dernier était présent en tant qu'accompagnant Francis Bekaert, qui emmène la liste PS à Seraing.

"Monsieur Mathot a commencé à hausser le ton en s'adressant à moi, tout en me pointant du doigt et en s'avançant vers moi", a écrit M. Robert sur sa page Facebook. "Il s'est arrêté devant moi un bref instant puis il m'a poussé de façon violente et intimidante", poursuit-il. Suite à cet altercation, le PTB a finalement décidé de porter plainte contre l'élu PS.