Le PS sollicite officiellement Ecolo en vue de négociations en Wallonie

Les socialistes ont analysé la demande faite par Ecolo d’associer la société civile aux discussions. A sa sortie du bureau, le député socialiste Ahmed Laaouej a d'ores et déjà déclaré: "En terme de méthode, cela ne pose pas de problème évidemment d’associer la société civile". Le PS considère qu'il y a bien "un chemin à parcourir" avec Ecolo et des "discussions à avoir sur une base de sérénité et d'esprit constructif". "Il faut voir comment on peut concilier les points avancés par le parti socialiste et par les écologistes" précise Ahmed Laaouej ajoutant que "la société civile, ce n’est pas quelque chose de nouveau, cela fait partie de notre logiciel".

"Ceux qui dans les organisations politiques souhaiteraient enfin prendre leurs responsabilités sont les bienvenus pour nous rejoindre "

Si le PS semble donc sur la même longueur donc qu'Ecolo pour joindre la société civile aux discussions, il a pris acte ce matin du désistement du CDH et de la "désertion et de l'abandon du PTB face à ses responsabilités", déclare Ahmed Laaouej. Mais cela n'empêche pas les socialistes d'envisager un programme soutenu, non pas par un parti dans sa globalité, mais par certains élus de ces partis: "Il faut voir celles et ceux qui dans les Parlement pourront nous rejoindre; ceux qui dans les organisations politiques souhaiteraient enfin prendre leurs responsabilités sont les bienvenus". Et de conclure: "En politique, tout est toujours possible".

Quant à Ecolo, le parti se réunira ce vendredi soir pour discuter d’un possible accord de gouvernement.