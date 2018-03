Le PS se positionne contre la réforme de la fonction de juge d'instruction

La réforme de la fonction de juge d’instruction est "inapplicable, impayable, inefficace et non démocratique".

C'est par ces mots que débute un communiqué de presse du PS. La députée PS Özlem Özen et le groupe PS de la Chambre ont réuni près de 130 personnes dont des professionnels de la procédure pénale à un colloque dédié à la réforme controversée du ministre Geens sur la réforme de la procédure pénale. Et plus particulièrement sur l’avenir de la fonction de juge d’instruction.

Le PS explique que "Les acteurs de terrain s’accordent sur le fait qu’une telle réforme n’est concevable que si elle garantit une plus-value pour le fonctionnement de la Justice et les droits du justiciable".

Un juge tampon

Pour les socialistes, le projet de réforme est d'abord inapplicable car le juge de l’enquête, supposé remplacer le juge d’instruction, "devra choisir entre devenir un 'juge-tampon', simple chambre d’entérinement, ou représenter un frein systématique au traitement de dossiers".

Le projet serait, ensuite impayable. "Tous les dossiers devront passer devant le juge de l’enquête, ce qui augmentera le nombre de magistrats nécessaires". Or, accuse le PS, "rien n’est chiffré, ni le coût ni les conséquences en termes de personnel"

Le projet de réforme est encore présenté comme inefficace. "Le système contraindra le juge de l’enquête à revoir à plusieurs reprises, parfois dans des délais éloignés, un même dossier pour décider de l’opportunités de devoirs."

Et enfin, le projet serait non démocratique en ce qu'il "portera atteinte à l’indépendance de la Justice."

Aux yeux du PS, la réforme pose également la question de l’indépendance du parquet. Le PS dit reconnaître la nécessité de réformer la Justice pénale, mais avec l’ensemble des acteurs de terrain.