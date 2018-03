Selon un sondage, le PS redevient 1er en Wallonie en intentions de vote, devant le MR

Le Parti socialiste reprend des couleurs en Wallonie, devançant à nouveau le MR en intentions de vote, alors qu'Ecolo progresse à Bruxelles, indique un sondage Ipsos-Le Soir-RTL-TVI, Het Laatste Nieuws-VTM dont les premiers résultats ont été publiés vendredi soir.

Après cinq baisses successives, qui l'ont vu passer de 26,7 à 19,5% des intentions de votes, le PS se ressaisit et atteint les 23,9%, selon ce "grand baromètre".

Si les élections se déroulaient dimanche, il prendrait la première place au MR, qui, lui, fléchit et passe de 22,1% à 21,2%. Le PTB reste à un haut niveau, à 17,3% mais perd quand même 1,6 points dans l'aventure.

Déclin humaniste, renaissance ecolo

Tout comme à Bruxelles, Ecolo enregistre une belle performance et passe de 11 à 13,5%. Le cdH poursuit quant à lui son déclin en Wallonie, tombant à 7,2% des intentions de vote (-1,1), soit exactement la moitié de son score électoral de 2014.

Dans la capitale, les écologistes sont aussi à nouveau en progression, passant de 12,8 à 13,5% d'intentions de vote.

Il s'agit de la sixième progression consécutive dans ce baromètre. Après avoir repris quelques couleurs, le PS décline à nouveau à Bruxelles, dans la foulée de l'affaire Gial, du nom de cette ASBL chargé de l'informatique dans la ville. Le PS passe de 17,6 à 16,6% et cède la place de premier parti au MR, qui passe de 16,5% à 17,8%. On notera aussi le déclin du PTB dans la capitale. Le parti recule pour la troisième fois consécutive et passe de 12,1% début 2017 à 7,4% aujourd'hui. Le cdH maintient son score très faible de 6%, à égalité avec la N-VA.

Ce sondage Ipsos a été réalisé entre le 27 février et le 6 mars, auprès de 2496 personnes.