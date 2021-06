Le PS pour l’interdiction des signes convictionnels dans la fonction publique dans certains cas ; le MR juge cette position "incohérente, impraticable et hypocrite"

Le MR n'a pas apporté son soutien lundi à la position exprimée par le PS à propos du port des signes convictionnels. Au contraire, il l'a jugée "incohérente, impraticable et hypocrite".

"C'est aussi un potentiel cheval de Troie pour le futur qui bafoue dès maintenant la neutralité de l'Etat", a lancé le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez, sur Twitter.

Selon lui, la position exprimée lundi par le Bureau du PS entraînerait de nombreuses difficultés à mettre en œuvre sur le terrain et compliquerait considérablement la gestion des agents.

Elle permettrait aussi "de faire croire que l'on interdit les signes convictionnels alors qu'en réalité le nécessaire cumul des deux conditions (contact avec le public et fonction d'autorité) permet à un nombre extrêmement important d'agents de porter des signes convictionnels", a affirmé M. Bouchez.

Le président libéral voit un "tournant" pour le PS "qui se revendiquait laïque avec force et qui manifestement ne l'est plus". "Cette position est plus proche de la vision communautariste d'Ecolo que de la neutralité", a-t-il ajouté.