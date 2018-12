Le PS estime avoir "tendu la main à Charles Michel", alors que le MR regrette que le PS ait refusé sa "main tendue"

Pourtant mardi durant la plénière, le discours gouvernemental a pris des accents plus sociaux. "Ces dossiers, pour la plupart, étaient sur la table du gouvernement", justifie Olivier Chastel qui sera sans doute à son tour convoqué chez le roi jeudi. Selon lui, ce changement de cap était du uniquement à la délicate position gouvernementale suite au retrait de la N-VA. "À partir du moment où il n'y a plus de majorité, il se retourne vers le Parlement. Au-delà de cette main tendue, l'opposition voulait la chute du gouvernement."

Suite à l'annonce de Charles Michel qui entend démissionner de son poste à la tête du gouvernement, faut-il y voir un échec pour le MR ? "Non, pendant quatre ans on a pris nos responsabilités, on a créé plus de 200.000 emplois, on a amélioré le pouvoir d'achat. Contrairement à ce que certains disent, on a pris des décisions et on a accordés des moyens aux questions climatiques", se défend le président du MR.

Le PS ne voulait pas "donner un chèque en blanc" au Premier ministre

Pour le PS, c'est la députée fédérale socialiste qui s'est exprimée. "Ce que je regrette c'est qu'ils réécrivent l'histoire, argumente-t-elle. Il est difficile de croire aux promesse d'un Premier ministre qui ne les a jamais tenues. Il avait dit 'jamais avec la N-VA', il y a été, 'pas de saut d'index', il en a fait, 'pas d'augmentation de l'âge de la pension', il l'a fait. Et puis il y a quinze jours, la N-VA quitte le gouvernement et qu'est-ce qu'il fait ? Il se félicite de la politique qu'il a menée avec cette N-VA."

Dès lors, l'élue bruxellois explique de l'objectif de sa famille politique était de "ne pas donner un chèque en blanc au Premier ministre" et ce, via la motion de méfiance annoncée mardi lors de la plénière. Elle a d'ailleurs été traduite par l'expression "motion de vengeance" par Denis Ducarme (MR). "Hier, on avait l'impression qu'il était le porte-parole de la gauche, témoigne-t-elle. Nous lui avons dit : 'chiche, mais pas de chèque en blanc. Pendant 48 heures, vous pouvez travailler sur des propositions concrètes'."

Le message du PS, via sa motion de méfiance, disait donc selon elle : "On vous a entendu, mais on ne vous croît pas pour le moment." "Les citoyens savent que Charles Michel s'est moqué d'eux pendant très longtemps. Un gouvernement de destruction sociale comme il l'a fait ? Non ! Nous voulions prendre Charles Michel par la main et dire 'ok, faisons-le mais faisons-le ensemble'. Mais je pense qu'il n'avait pas envie", a conclu Karine Lalieux.