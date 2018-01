Visites domiciliaires: "L'inviolabilité du domicile n'est pas un droit absolu", assure Francken

La commission de l’Intérieur de la Chambre examine ce mardi le projet de loi controversé sur les visites domiciliaires. Celui-ci autorise les policiers à pénétrer dans un domicile privé pour arrêter un étranger en séjour illégal, dans le domicile de l’étranger en question, ou des personnes qui l’hébergent.

Francken défend son projet

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken a défendu son projet. Il assure que le conseil d’Etat n’a pas émis de remarques sur la constitutionnalité du texte et ajoute que les remarques émises sur les aspects techniques ont entraîné une adaptation du texte. Par ailleurs, affirme-t-il, "l’inviolabilité du domicile n’est pas un droit absolu", il faut toutefois une proportionnalité qui est respectée dans la nouvelle procédure.

Selon lui, "ce projet permet d’avancer avec une politique d’asile ferme et humaine, et est nécessaire à une politique de retour efficace."

Audition des acteurs de terrain

Dans l'opposition, Emir Kir (PS), Benoît Hellings (Ecolo), Georges Dallemagne (cdH), Raoul Hedebouw (PTB) et Véronique Caprasse (DéFI) ont d'ores et déjà exprimé leur opposition à une mesure qui leur paraît attentatoire à la protection de la vie privée.

Pour le CD&V, il faut avancer. Le parti ne s’oppose pas aux auditions, mais sur le fond, il défend le principe de la couverture par un juge d’instruction des visites domiciliaires. De son côté, le Sp.a réclame aussi les auditions.

Koen Geens dénonce la polarisation du débat

De son côté, le ministre de la Justice Koen Geens dénonce polarisation de ce débat. "Je tiens beaucoup au rôle du juge d’instruction", assure-t-il, rappelant que le même dispositif existe pour l’inspection sociale et l’administration fiscale, aussi avec juge d’instruction.

"Il ne s’agit pas de perquisitions, mais de visites domiciliaires qui ne peuvent pas être demandées pour n’importe qui et à n’importe quel moment. Il y a un principe de proportionnalité et de subsidiarité," ajoute-t-il. Koen Geens recommande que le débat ait lieu après les auditions, en particulier des juges d'instruction.

Il assure par ailleurs: "Ce qui se passe à l'instant dans le parc Maximilien et l'hospitalité des gens vis-à-vis de ces gens, ça n'a rien avoir avec ce projet ci. Ce sont des gens qui n'ont pas encore été l'objet de refoulement et d'éloignement qui est exécutoire. Le but était bel et bien de faire en sorte de pouvoir avoir accès au domicile où se trouvent les étrangers vis-à-vis desquels existent des mesures exécutoires d'éloignement, de refoulement. Et ce, par l'intermédiaire d'un juge d'instruction".

Le texte ne s'attaque pas à ceux qui hébergent les sans papiers

Il n'est par ailleurs pas question de remettre en cause l'exception humanitaire qui bénéficie aux personnes hébergeant des sans-papiers, ont insisté Theo Francken et Koen Geens.

La loi punit celui qui aide un étranger à entrer et à séjourner illégalement sur le territoire national. Depuis 2005, une exception est prévue si cette aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires. Le projet de loi ne la modifie pas. "Il y a un énorme amalgame fait par certains", a accusé Theo Francken.

La discussion du projet n'a pas encore commencé. La commission procédera à des auditions la semaine prochaine De son côté, le syndicat des magistrats a, lui, jugé les visites domiciliaires anticonstitutionnelles.