Le procès des attentats du 13 novembre reprend avec l’interrogatoire de Mohamed Abrini

Le procès des attentats de Paris reprend aujourd’hui après trois semaines de suspension. Une pause plus longue que prévu suite à la contamination au Covid de Salah Abdeslam. Les conclusions d’une contre-expertise médicale demandée par ses avocats le déclarent "actuellement guéri" et "apte sur le plan médical et sanitaire" à comparaître.

L’audience va donc reprendre selon le planning initialement prévu, mais avec une semaine de décalage. Place donc à un nouvel interrogatoire des accusés. Après une première salve de questions en novembre dernier pour circonscrire leur personnalité, les accusés vont maintenant devoir répondre à des questions sur leurs agissements jusqu’en août 2015 et sur leur pratique religieuse. La cour d’assises de Paris va d’abord entendre les cinq accusés qui ont effectué un séjour en Syrie. Le premier à s’y soumettre sera Mohamed Abrini, l’homme au chapeau.

Deux semaines en Syrie

Les enquêteurs ont pu retracer un séjour en Syrie à l’été 2015. Le 23 juin, Mohamed Abrini est conduit à l’aéroport par deux autres accusés au procès, Abdellah Chouaa et Ahmed Dahmani. Lors de ses interrogatoires, il affirme aux enquêteurs qu’il s’est rendu en Syrie pour se recueillir sur la tombe de son petit frère mort en janvier 2014 alors que lui-même se trouvait en prison.

Il assure également qu’il n’avait pas l’intention de participer au combat, mais reconnaît qu’il était, à l’époque, animé d’une certaine colère.

Sur place, Mohamed Abrini retrouve deux autres personnalités bien connues de ce dossier : Najim Laachraoui et Abdelhamid Abaaoud. Le premier étant considéré comme l’artificier du groupe et kamikaze de Zaventem. Le second est le coordonnateur des attentats et membre du commando des terrasses.

Le 9 juillet 2015, Mohamed Abrini est de retour en Belgique, non sans d’abord avoir effectué un détour par l’Angleterre. Plusieurs photos en attestent. Il pose notamment dans le stade de Manchester United tel un touriste. Les enquêteurs le soupçonnent, en fait, d’être allé récupérer de l’argent à la demande d’Abaaoud.

Abrini, radicalisé ?

Y a-t-il des éléments dans le dossier qui montrent une radicalisation chez Mohamed Abrini ? Selon ses proches, Abrini change peu après le décès de son frère. C’est à ce moment-là qu’il se serait radicalisé.

L’homme fréquente aussi régulièrement le Café des Béguines qui appartient à Mohamed Abdeslam, le grand frère de Salah Abdeslam. Un café au sein duquel les vidéos de propagande de l’État Islamique sont souvent visionnées sur un ordinateur posé sur le comptoir.

Mohamed Abrini est très proche de Salah Abdeslam. Il participe à plusieurs étapes préparatoires des attentats du 13 novembre avec son ami d’enfance. Le 12 novembre 2015, il se rend avec les kamikazes jusqu’à Paris dans ce qu’il appelle le "convoi de la mort". Il justifie sa présence à Paris par le fait qu’il voulait dire adieu à ses amis. Une fois les adieux faits, il rentre à Bruxelles et sa cavale commence.

Mohamed Abrini, c’est aussi celui que les médias ont surnommé l’homme au chapeau. Présent aux côtés de Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui dans le hall des départs de Zaventem le 22 mars 2016, il porte le chapeau qui lui vaudra son surnom. Alors que les deux autres kamikazes font exploser leur bombe, lui prend la fuite.

Un autre élément montre son adhésion au projet terroriste, c’est son testament retrouvé dans l’ordinateur jeté près d’une des caches des terroristes. Un document dans lequel il approuve les attentats du 13 novembre et se dit prêt à mourir en martyr.

Aujourd’hui et demain, les différentes parties au procès poseront toutes leurs questions à Mohamed Abrini pour tenter d’éclaircir encore un peu plus sa personnalité et son rapport à la religion.