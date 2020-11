Le procès de la tentative d’attentat contre l’opposition iranienne s’ouvre à Anvers

Ce vendredi, au tribunal correctionnel d’Anvers, s’ouvre un procès délicat. En juin 2018, un attentat terroriste avait été déjoué par la police belge, tuyautée par les services de renseignements étrangers. L’attaque à la bombe visait un meeting de l’opposition iranienne en région parisienne. Pour la sûreté de l’Etat, c’est le régime des Mollahs qui a commandité l’attentat.



Le pire a probablement été évité ce jour-là. Le 30 juin 2018, la police belge arrête une Mercedes à Woluwe-Saint-Pierre. A son bord Nasimeh N. et Amir S., un couple belge d’origine iranienne. Dans la trousse de toilette de madame, le service de déminage de l’armée belge (Dovo) trouve 500 grammes de TATP, le même explosif artisanal utilisé lors des attentats de Bruxelles, et un dispositif permettant d’y mettre feu à distance.

Les époux, qui résident à Wilrijk près d’Anvers, étaient en route pour Villepinte en région parisienne où ils projetaient de commettre un attentat lors de la fête annuelle des Moudjahidines du peuple (MEK), l’opposition iranienne au régime des mollahs. Un meeting qui rassemble annuellement plusieurs milliers de sympathisants et de nombreuses personnalités étrangères. Cette édition 2018 comptait notamment pour intervenants Rudy Giulani, ancien maire de New-York et avocat de Donald Trump, ou encore Bernard Kouchner, Rama Yade et Ingrid Betancourt.