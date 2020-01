Le procès de Christian Van Eyken fixé en appel le 17 janvier prochain

Le procès devant la cour d'appel de Bruxelles de l'ancien député Christian Van Eyken et de Sylvia B. est fixé au 17 janvier à 09h00. Les époux avaient tous deux été condamnés à 23 ans de prison pour l'assassinat de l'ex-compagnon de Sylvia B., par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 3 septembre dernier. Très rapidement après le prononcé du jugement, les avocats de ceux-ci avaient annoncé leur intention d'interjeter appel.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles avait, en septembre dernier, reconnu Christian Van Eyken et Sylvia B. coupables de l'assassinat de l'ex-compagnon de cette dernière, Marc Dellea. Il les avait condamnés à 23 ans de prison.

Marc Dellea, âgé de 45 ans, avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014. Il avait reçu une balle dans la tête et aucune arme n'avait été retrouvée sur place.

Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., compagne de la victime, et à Christian Van Eyken, alors patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était sa collaboratrice parlementaire lorsqu'il était député au Parlement flamand et tous deux entretenaient une relation amoureuse.