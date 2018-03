Le prince Laurent évite la presse mais s'extasie devant l'origine sud-coréenne d'une journaliste

Le prince Laurent a rencontré jeudi après-midi le général André Cox, chef international de l'Armée du Salut et son épouse la commissaire Silvia Cox, au siège du mouvement évangélique à Bruxelles. Le général et son épouse sont de passage en Belgique depuis mercredi jusque vendredi, jour où ils rencontreront Alexander De Croo, vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement.

Le Prince évite soigneusement la presse

Le prince est arrivé vers 14h30 au siège de l'Armée du Salut à Bruxelles. La presse, qui l'attendait sous la pluie depuis une demi-heure, n'a pas été conviée à la rencontre. Le frère du Roi n'a pas souhaité faire de commentaire à son arrivée et n'a pas répondu aux questions sur la probable diminution de sa dotation de 15%, votée mercredi par la commission spéciale de la Chambre.

Interrogé par notre journaliste sur place, il a préféré lui demander son origine (sud-coréenne) et féliciter son peuple, qui a "tellement plus d'année d'histoire" que "nous, les vilains blancs".

Cette sanction doit encore être approuvée en plénière à la Chambre. Elle a été décidée après que le prince s'est rendu fin juillet, en habit d'officier de marine, à une réception officielle organisée par l'ambassade de Chine en l'honneur de l'armée chinoise. Il n'en avait pas informé préalablement le gouvernement, comme l'oblige pourtant la loi de novembre 2013.

Soins gratuits pour animaux de compagnie

L'Armée du Salut, mouvement évangélique créé en 1878 par le pasteur anglais William Booth, "remplit une fonction sociale et humanitaire, apportant une aide aux populations en difficulté". Elle compte plus d'1,5 million de membres et 6 centres sociaux en Belgique. Le prince Laurent soutient son action, par le biais de sa fondation qui vient en aide aux personnes précarisées en leur offrant des soins vétérinaires gratuits pour leur animal de compagnie. Sa fondation organise ainsi, en collaboration avec l'Armée du Salut, un accueil et un hébergement de nuit au foyer Georges Motte à Bruxelles pendant l'hiver pour les sans-abri avec leur animal.