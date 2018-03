Le prince Laurent: "C'est de mon existence même que l'on fait le procès"

La Chambre des représentants doit voter, ce jeudi, la réduction de la dotation du Prince Laurent. La semaine dernière, 13 députés ont entendu l'avocat du Prince, Me Laurent Arnauts, avant de voter en faveur d'une réduction de la dotation. C'est la conséquence de l'affaire de l'ambassade de Chine, le prince Laurent s'était rendu, en uniforme, à l'ambassade chinois, à l'occasion d'un anniversaire de l'armée, et ce sans l'autorisation du gouvernement.

Alors que le vote doit avoir lieu d'ici quelques heures, le prince Laurent a envoyé aux députés un courrier dans lequel le Prince estime que "c'est de mon existence même que l'on fait le procès, et ce procès a commencé il y a bien longtemps. (...) depuis ma plus tendre enfance, mon existence a été mise au service de mon frère, de ma famille, et de l'Etat. Je n'ai pas pu travailler comme je l'entendais, ni lancer des projets qui eussent permis mon indépendance. (...) Cette dotation, que l'on parle de réduire au supprimer au gré des vents politiques ou médiatiques, est le prix d'une vie, le prix de ma vie, qui est largement derrière moi aujourd'hui."

Le prince Laurent estime que la loi de 2013 a été mal rédigée. "Je me dois d'espérer que vous n'allez pas faire injure à l'idée de justice et donc que vous envisagerez plutôt de compléter, de façon juste et respectueuse des droits fondamentaux, le travail législatif que vous avez laissé inachevé."

