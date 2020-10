Le président du CD&V s'excuse après avoir été pris en flagrant délit de non-respect des règles sanitaires

Le président du CD&V, Joachim Coens, et l'ancien ministre fédéral du même parti Pieter De Crem ont été surpris lors d'un dîner dans un hôtel la semaine dernière. Selon les nouvelles règles, les restaurants des hôtels restent ouverts à condition qu’ils ne servent à manger qu’à des clients qui logent et en respectant les règles sanitaires . Or les deux démocrates chrétiens n'ont pas passé la nuit à l'hôtel et ne pouvaient dès lors pas manger dans l'établissement. Sur Twitter, un internaute a reconnu le duo et a partagé une photo sur les réseaux sociaux.

Du côté du CD&V, on reconnait les faits. Le président de parti, Joachim Coens, assume la responsabilité: "Nous n'aurions pas dû faire cela dans ces circonstances", réagit-il dans De Wereld Vandaag (VRT). "C'était un déjeuner de travail. L'hôtel est à côté de notre siège et nous devions normalement prendre à emporter. Mais nous avons vu que la salle était vide et nous avons rapidement pris notre déjeuner sur place. Une mauvaise idée, cela ne se reproduira plus."

Joachim Coens ajoute: "C'est une leçon importante pour moi. Les politiciens doivent s'en tenir aux règles et être encore plus stricts pour eux-mêmes que pour les autres. Mais il est aussi donné à chacun de faire une erreur pour une fois, de comprendre cela et de réaliser d'autant plus combien il est important de respecter les règles".