Le président du CD&V rêve d'un nouveau modèle économique qui prend en compte "la valeur ajoutée pour la société"

Le président du CD&V, Joachim Coens, espère un "nouveau modèle économique" après la crise sanitaire, indique-t-il dimanche dans un long texte publié sur Facebook. Il estime que le gouvernement doit oser faire confiance à la responsabilité de la population, plutôt que d’introduire des systèmes de contrôle social "draconiens".

Le président du CD&V invite ses homologues à "chercher ensemble des solutions pour un monde meilleur après cette crise".

Joachim Coens énumère dix leçons dans son message. Il souligne notamment que la crise révèle l’importance de réalités immatérielles, comme la santé et les contacts sociaux, par rapport aux objets matériels.

Selon lui, la situation a également conduit à une prise de conscience de l’importance des personnes travaillant dans des secteurs essentiels, à l’image du personnel des soins de santé, des grands magasins et des chauffeurs de bus. "Ce ne sont pas les gestionnaires de fonds spéculatifs mais les éboueurs, les vendeurs ou les employés de maisons de retraite qui soutiennent le pays et sont les héros de la société. Notre plus grand capital se trouve au sein de la population", ajoute-t-il.

Le président du CD&V indique qu’il rêve d’un nouveau modèle économique, qui prend également en compte "la valeur ajoutée pour la société".