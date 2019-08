Le président congolais Tshisekedi sera en visite officielle en Belgique à partir du 17 septembre

Le président congolais Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo effectuera une visite officielle en Belgique à partir du mardi 17 septembre afin de "redymaniser" les relations entre la République démocratique du Congo (RDC) et son ancienne puissance coloniale après une profonde crise, ont confirmé vendredi soir les Affaires étrangères.

Après un accueil officiel par le Premier ministre Charles Michel et une réunion gouvernementale au Palais d'Egmont, M. Tshisekedi - un ex-opposant ayant longtemps vécu en Belgique et proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier - sera reçu par le roi Philippe au Palais royal.

"Le président rencontrera ensuite des représentants des entreprises belges. Il poursuivra sa visite en Belgique par des réunions de travail avec des acteurs institutionnels et économiques", a indiqué le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères dans un communiqué sans préciser la durée de cette visite.

"La visite officielle confirme la redynamisation de la relation de grande proximité qui existe entre la RDC et la Belgique et offre également l'opportunité d'élargir et intensifier la coopération bilatérale", souligne le texte.

"Les échanges sur les attentes et projets des autorités congolaises permettront aux deux pays d'identifier les domaines où la Belgique pourrait soutenir les efforts de réformes et de changements annoncés par les autorités congolaises, au bénéfice de la population", conclut le communiqué.