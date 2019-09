Le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé en Belgique pour sa 1re visite officielle en Europe

Le nouveau président congolais Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé lundi soir à Bruxelles pour une visite officielle et de travail de cinq jours aux multiples facettes, sur fond de normalisation des relations, souvent en dents de scie, entre la République démocratique du Congo (RDC) et la Belgique, l'ancienne puissance coloniale.

L'avion transportant Felix Tshisekedi, la "première dame" Denise Nyakeru et leur suite s'est posé vers 19h à l'aéroport militaire de Melsbroek, où Felix Tshisekedi a été accueilli par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders.

Environ 500 personnes de la diaspora congolaise, venues notamment de Bruxelles, d'Anvers, de France et d'Allemagne, étaient là pour accueillir le président et son entourage.

►►► À lire aussi : que va faire le président Félix Tshisekedi en Belgique ?