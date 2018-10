Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev reçu par Charles Michel

Le Premier ministre belge rencontre ce vendredi son homologue russe Dmitri Medvedev. Ce dernier effectue une visite de deux jours chez nous à l'occasion du 12ème sommet Europe-Asie (Asem) qui se tient en fin de semaine à Bruxelles. La rencontre se déroule en ce moment au Palais d'Egmont à Bruxelles.

Lors de son intervention, le premier ministre russe a regretté que "les sanctions économiques empiètent sur la coopération économique internationale". Ces sanctions sont un des volets des mesures punitives décidées par l'UE en 2014 contre Moscou pour contester l'annexion jugée illégale de la Crimée. Elles ont entraîné des mesures de rétorsion russes frappant en particulier les agriculteurs européens. "Les sanctions sont devenues un instrument commun de pression politique et de concurrence déloyale. C'est dangereux. Plutôt que de coopérer, nous affaiblissons nos relations. Il y a 10 ans, nous avions une approche beaucoup plus sage et nous étions prêts à faire face ensemble aux conséquences négatives de la crise économique", a affirmé M.Medvedev.

Concernant les relations économiques entre la Russie et l'UE, le chef du gouvernement russe a regretté "les occasions manquées". Il a notamment déclaré : "Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses opportunités manquées au niveau des relations économiques entre la Russie et l'UE". Il a également estimé que les entreprises russes et européennes ont toujours été étroitement liées, partenaires de longue date dans les domaines de l'énergie, du commerce, de l'industrie, de l'espace et de la sécurité.

Selon le service de presse du gouvernement russe, M. Medvedev doit également rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le Premier ministre cambodgien Hun Sen lors de son séjour à Bruxelles.

Le sommet du dialogue ASEM réunit les chefs d'Etat et de gouvernement de 51 pays européens et asiatiques, qui représentent deux tiers des échanges commerciaux au niveau mondial et quelque 60% du PIB de la planète.