Le Premier ministre français Jean Castex se recueille avec Alexander De Croo devant le monument aux victimes des attentats

Le Premier ministre français, Jean Castex, est en visite à Bruxelles, ce lundi 22 novembre pour une rencontre avec son homologue belge, Alexander De Croo.

En début d’après-midi, les deux hommes se sont rendus au rond-point Schuman pour se recueillir devant le monument dédié aux victimes des attentats du 22 mars 2016, alors qu’il y a une dizaine de jours, c’était l’anniversaire des attentats commis le 13 novembre 2015 à Paris.

Les deux hommes ont été rejoints par Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, Sophie Wilmès, ministre des Affaires étrangères, Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice et Ludivine Dedonder, ministre de la Défense. Côté français, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Florence Parly, ministre des Armées et Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes étaient présents.

Les deux premiers ministres, belge et français, se sont ensuite avancés vers le monument avec une couronne de fleurs ornée des drapeaux belge et français. Après son dépôt, ils ont observé une minute de silence.

En marge d’une réunion de concertation franco-belge sur la sécurité

Plus tôt dans la journée, les dirigeants belges et français se sont entretenus au Palais d’Egmont dans le cadre d’une concertation franco-belge sur la sécurité. Outre les premiers ministres des deux pays, les ministres belges et français des Affaires étrangères, de la Justice, de la Défense et de l’Intérieur assistaient aussi à la réunion, parfois en ligne.

À l’ordre du jour de la concertation figuraient notamment la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, la gestion de l’immigration clandestine, la coopération policière transfrontalière et la cybersécurité.