Le Premier ministre a présenté au Parlement les grandes lignes de sa politique en 2022. La N-VA a quitté la séance.

Pour la N-VA, le Parlement aurait dû bénéficier de la primeur. Ce à quoi le Premier ministre, Alexander De Croo, a répondu qu’en 2016, alors que la N-VA était membre du gouvernement fédéral, on avait déjà procédé de cette façon et que, par ailleurs, toutes les informations, notamment les tableaux budgétaires, n’avaient pas été communiquées lors de la conférence de presse.

C’est au secteur des soins de santé que le Premier ministre a consacré la première partie de sa Déclaration de politique générale. Dans les tribunes réservées au public, des membres du personnel soignant des hôpitaux de Saint-Luc et d’Anvers étaient présents, applaudis par le Premier ministre et le reste de l’assemblée. Pour Alexandre De Croo, "sans eux", les soignants, "où serions-nous"?

"C’est pourquoi nous investirons 1,2 milliard d’euros de plus dans les soins de santé l’année prochaine", a ajouté Alexander De Croo. De quoi augmenter les salaires, accorder de meilleures conditions de travail et recruter du personnel.

Le Premier ministre a aussi annoncé plus d’investissements dans la santé mentale. Il y aura des investissements, mais le Premier a plaidé pour qu’on fasse "tomber des murs" et qu’on "franchisse des frontières". C’est notamment le cas pour ce qui concerne la santé mentale des jeunes, dont un sur six connaît aujourd’hui des difficultés psychologiques "Nous devons impliquer tous ceux qui travaillent avec les jeunes. Des acteurs de quartier aux médecins généralistes, en passant par le personnel d’encadrement des élèves, les entraîneurs dans les clubs sportifs". Il faut, a-t-il dit, "intervenir plus vite", pour "éviter des problèmes graves".

Le gouvernement souhaite aussi que la Belgique reste une plaque tournante en matière de développement et de production de vaccins. Des moyens seront dégagés pour une nouvelle "banque belge de virus" qui permettra de s’adapter plus vite aux nouvelles pandémies.