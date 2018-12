Le pont du Jubilé à Molenbeek ne sera pas fermé ce mardi

Quel est réellement l'état du pont du boulevard du Jubilé, ce pont qui surplombe le site de Tour et Taxis? Il a été question de le fermer en urgence aujourd'hui, sur ordre de la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux. Finalement, ce mardi, il reste ouvert. Une autre réunion est prévue ce vendredi.

Un rapport d'un bureau d'experts s'inquiète de sa stabilité

La SNCB a en fait commandé un rapport d'un bureau d'experts sur la stabilité de ce pont qu'elle dit ne plus utiliser depuis le démontage de la ligne de chemin de fer en 2000. Ce rapport fait état de problèmes de stabilité et de chutes de débris. La SNCB informe les autorités concernées: la Ville de Bruxelles et la commune de Molenbeek, territoires sur lesquels le pont du Jubilé est à cheval. La SNCB demande de ne plus autoriser le trafic sur ce pont.

S'en suit cette réunion de crise organisée cet après-midi à la maison communale de Molenbeek. Autour de la table, la ville de Bruxelles, la commune de Molenbeek, la SNCB, De Lijn, la STIB et Bruxelles Mobilité. Selon le communiqué de la commune de Molenbeek, "Au vu des éléments connus et présentés, l’état du pont ne nécessite pas sa fermeture en urgence à la circulation".

Des compléments d'informations ont été demandés. Une nouvelle réunion avec les partenaires se tiendra ce vendredi pour déterminer la suite à donner au dossier.

Qui a la responsabilité du pont Jubilé?

Reste aussi à trancher une autre question: qui a la responsabilité de ce pont? La SNCB en a la propriété mais explique ne pas être certaine d'en avoir la responsabilité étant donné qu'elle ne l'utilise plus depuis plusieurs années. Visiblement cette question de la responsabilité est encore en cours de discussion.

En attendant, le pont du Jubilé reste ouvert à la circulation.