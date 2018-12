Le pont du Jubilé à Molenbeek fermé en urgence?

Le pont du boulevard du Jubilé, qui surplombe le site de Tour&Taxis à Molenbeek, doit être fermé en urgence ce mardi en raison de risques de stabilité, indique Bruxelles Mobilité qui confirme une information du quotidien "La Capitale" sur son site internet. Le pont serait géré par la SNCB.

Selon le quotidien, un rapport du bureau d'experts Seco fait état de problèmes de stabilité et des chutes de débris auraient été constatées. Une réunion de crise est prévue mardi après-midi entre la SNCB, les communes concernées (Molenbeek et la Ville de Bruxelles), la Stib et Bruxelles Mobilité. Elle doit débuter à 13h00.

En raison de ces problèmes de sécurité, la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), a donné l'ordre de fermer le pont par précaution. La commune bruxelloise précise que ce n'est qu'après cette réunion qu'il sera décidé si la fermeture devient réalité. D'ici là, les véhicules peuvent continuer à emprunter l'édifice.