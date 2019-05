L'ancien ministre liégeois Jean-Pierre Grafé, est décédé

L'homme politique belge, Jean-Pierre Grafé est décédé ce jeudi 16 mai 2019. Membre du PSC, l'ancien cdH, l'homme avait 87 ans.

Il fut notamment ministre des Affaires wallonnes dans les gouvernements Leburton I et II, ainsi que ministre de la culture française dans les exécutifs Tindemans I et II. Dans les années 90, il fut aussi ministre wallon des Travaux publics et ministre de l'enseignement supérieur dans le gouvernement de la communauté française.

Docteur en droit à l'Université de Liège, il est l'un des premiers avocats à avoir fait du droit d'auteur sa spécialité. Il a notamment défendu le chanteur belge Jacques Brel qui était l'un de ses amis.

C'est sur les bancs de l'ULg en 1958 qu'il lance sa carrière politique en s'impliquant dans des mouvements étudiants. C'est cette année-là qu'il est élu conseiller communal à la ville de Liège. De 1971 à 2003, il grimpera les échelons de la politique belge, en siégeant sur les bancs du Parlement fédéral mais aussi régional.