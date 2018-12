Le point sur les consultations entre Charles Michel et les partis de l'opposition

Le Premier ministre Charles Michel consulte aujourd'hui les différents chefs de groupe pour analyser la situation politique. Des consultations qui interviennent alors que le service juridique du parlement a publié une note qui suggère que le Premier ministre devrait prononcer une déclaration gouvernementale, qui sera suivie d'un débat et d'un vote de confiance selon la pratique constitutionnelle.

A 10h, Charles Michel a entamé ses consultations avec Peter de Roover. A sa sortie, le chef de groupe NVA à la Chambre a évoqué de grosses discussions mais reste discret sur le contenu précis de ces échanges.

Le chef de groupe du parti socialiste Ahmed Laaouej doit être reçu vers 14h par le Premier ministre. Ceux d'Ecolo- Groen devraient suivre en fin d'après midi vers 18h. Le parti humaniste sera quant à lui reçu demain.

Par ailleurs, les chefs des différents groupes politiques se sont réunis en "conférence des présidents" à 12h. Ils ont demandé officiellement au Premier ministre de venir faire la clarté au plus vite en séance plénière ce mercredi. Pour Olivier Maingain, Charles Michel doit demander un vote de confiance. Le président de DéFI a déclaré peu avant cette réunion que le gouvernement devrait présenter sa démission s'il n'a pas la confiance du parlement.

Vers une prolongation des consultations?

Le groupe MR rejette à ce stade l'idée d'une motion de confiance. David Clarinval a déclaré que la question n'est pas de savoir s'il y aura ou pas une déclaration gouvernementale et un vote de confiance. Pour le chef de groupe MR, le Premier ministre consulte pour voir notamment ce qu'il peut faire avec les partis d'opposition, notamment en matière de climat. "Le Premier ministre va consulter dans un premier tour jusqu'à demain et ensuite on imagine mal qu'il n'y ait pas un second tour où chacun pourra réagir aux propos des autres. Donc cela va sans doute durer quelques jours", a indiqué David Clarinval.