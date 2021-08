Le plasma comme traitement coronavirus : l’étude clinique n’est pas concluante

L’appel a été entendu et les essais ont pu être menés. La conclusion de cette étude, pour laquelle ont collaboré 22 hôpitaux belges et la Croix-Rouge de Belgique, est tombée aujourd’hui : ce traitement n’a pas permis de diminuer la mortalité ou le risque d’intubation. Mais les scientifiques que nous avons contactés ne sont pas déçus pour autant. On vous explique pourquoi.

C’est une étude qui a suscité de nombreux espoirs. Elle repose sur le principe du plasma convalescent : il s’agit de prélever du plasma chez un patient guéri du Covid-19 et de le transfuser chez un patient malade. L’étude avait été lancée en 2020 . Et un appel avait été alors lancé pour demander à d’anciens patients de donner leur plasma.

Les Etats-Unis s’étaient lancés dans ce traitement sans faire auparavant un essai clinique. La Belgique n’a pas choisi la même voie : "En Belgique, on a fait les choses dans les règles de l’art. On ne savait pas. On a mené une étude. Ça permet d’allouer les ressources de manière rationnelle."

Vérifier cette hypothèse dans le cadre du coronavirus est donc tout à fait logique. D’autant que l’avantage de ce traitement, c’est qu’il est facile à obtenir : "On va donner au patient qui est malade les défenses qu’une autre personne a développées et qui sont spécifiques du virus. C’est donc une thérapie à visée antivirale avec les défenses de quelqu’un d’autre", explique Nicolas Dauby.

Michel Toungouz, directeur adjoint du service sang de la Croix-Rouge pointe une première question intéressante : a-t-on administré ce traitement aux bons patients ? Il s’explique : "Administrer ce traitement de plasma convalescent à une population "tout-venant" de patients Covid hospitalisés n’a pas eu les effets désirés car cette population produisait déjà des anticorps. Mais on sait qu’il y a des sous-groupes de patients qui ne produisent pas ou peu d’anticorps ou tardivement, comme les patients immunodéprimés. Ce sont des patients qui répondent peu ou pas au vaccin, pour lesquels on va proposer maintenant une troisième dose. Donc dans une population générale, ça n’a pas d’effet. Mais ça n’exclut pas que dans une population donnée de patients fragiles, ce traitement pourrait avoir de l’effet." Des études sont en cours dans ce type de population.

Le deuxième enseignement de l’étude porte sur le moment où le traitement a été administré. Il faut savoir qu’on a administré aux patients un large volume de plasma : deux poches le premier jour et deux, le deuxième jour, soit un volume de presque un litre.

"Le but de l’étude, c’était d’administrer cela très rapidement, d’être le plus tôt dans la maladie et pas de l’administrer aux patients qui étaient déjà intubés. En moyenne, c’était 7 jours après les symptômes, ce qui est relativement précoce. Mais malheureusement pas assez précoce vraisemblablement", explique Nicolas Dauby du CHU Saint-Pierre.

Michel Toungouz est sur la même longueur d’onde : "Il semble que le plasma devrait être administré le plus tôt possible. De façon optimale, ce devrait être dans les trois jours qui suivent l’apparition des symptômes."

Or, quand les gens sont hospitalisés, c’est toujours trois jours après l’apparition des symptômes : " on vient donc déjà un petit peu tard." Mais il faut savoir qu’en Belgique, on ne peut pas administrer ce type de produit en dehors de l’hôpital : " il faudrait donc l’administrer en ambulatoire, ce qui pour nous n’est pas possible, c’est un problème réglementaire", explique-t-il.

Se pose ensuite la question des variants. On a administré du plasma de patients infectés d’un certain variant à des malades qui étaient peut-être touchés par un autre variant. Cela a-t-il joué sur les résultats du traitement ? "On sait qu’il y a des variations de l’efficacité du vaccin en fonction des variants", nous rappelle Michel Toungouz. "Est-ce que les plasmas prélevés lors de la première vague sur des patients infectés par le variant de la première vague vont être efficaces sur des patients aujourd’hui infectés par le variant delta ?" La question est posée. "Il y a certainement une efficacité, mais elle est peut-être diminuée, à l’instar de ce que l’on voit avec les vaccins", conclut-il.

Même s’il y a un peu de déception que la réponse à la question posée par l’étude ne soit pas positive, la réponse n’est pas non plus totalement négative.

Il faut aussi savoir qu’une autre étude sur le plasma est toujours en cours chez nous. Elle est menée par l’Université de Liège. Elle évalue l’efficacité de cette même approche thérapeutique mais chez des patients plus avancés dans la maladie et qui se trouvent en soins intensifs, sous respirateur.