Devant le constat que l’économie des pays européens a été touchée par la crise engendrée par l’épidémie de Coronavirus, l’Union européenne a lancé un vaste plan, le PRR, Plan pour la Reprise et la Résilience. L’Europe injectera ainsi 750 milliards dans l’économie des Etats membres. Une part du gâteau a été prévue pour chaque Etat membre. A charge pour ces Etats de soumettre à l’Europe des projets qui rentrent dans le cahier des charges. L’Union européenne a choisi de cibler les investissements dans la recherche et l’innovation, les transitions énergétiques et numériques, l’inclusion sociale, l’emploi, la biodiversité, par exemple.

La Belgique doit recevoir 5,926 milliards d’euros dans le cadre de ce Plan de relance. Cette manne financière a été répartie entre l’Etat fédéral belge et les entités fédérées. Le gouvernement fédéral recevra 1,25 milliard. La région flamande héritera de 2,255 milliards. La Wallonie percevra 1,48 milliard, la Fédération Wallonie-Bruxelles, 495 millions, la région bruxelloise, 395 millions et les germanophones, 50 millions d’euros. Près de 65% des 5,926 milliards que recevra la Belgique devraient être injectés dans des projets d’ici la fin 2023.

L’Etat fédéral et chacune des entités fédérées ont établi leurs listes de projets pour lesquelles ils sollicitent des fonds européens du Plan de relance. Au total, la Belgique souhaite obtenir des fonds européens pour financer 85 projets.

Du côté Fédéral, on prévoit, par exemple, de construire une île énergétique en mer du Nord pour faire de la Belgique une référence dans l’éolien offshore et améliorer la production et surtout la circulation de l’énergie verte. On prévoit aussi de développer un réseau de transport de l’hydrogène. La transformation numérique, la digitalisation des services publics, la cybersécurité ont aussi leur place dans le plan. Le rail belge sera aussi le grand bénéficiaire de ce plan de relance. Plus de 300 millions devraient lui être consacrés pour améliorer la mobilité des personnes, mais aussi le transport de marchandises. On veut doubler la capacité ferroviaire d’ici 2030. Il est aussi question du développement de centrales électriques au gaz. La Fédération Wallonie-Bruxelles consacrera une partie des fonds européens à la rénovation énergétique des bâtiments, notamment les bâtiments scolaires.

Du côté de la Région Wallonne, il est aussi question rénovation de bâtiments. On a aussi rentré des projets en matière de transition numérique, des projets pour une mobilité et des transports plus propres, des projets tournés vers l’efficience énergétique et l’innovation technologique. La Wallonie prévoit aussi la construction de logements durables.

La Région bruxelloise aussi sa liste de projets tournés vers la rénovation de bâtiments, de logements, la digitalisation et la mobilité. La Région bruxelloise prévoit aussi d’investir dans l’amélioration de l’accès au marché de l’emploi pour les publics fragilisés.

La Flandre a rentré des projets pour améliorer la gestion de l’eau, une matière rare au nord du pays. Elle souhaite aussi améliorer l’équipement numérique des écoles.

Autant d’exemples de projets d’investissement qui donnent une idée de ce que les entités belges feront des fonds du Plan de relance européen.

La Commission européenne analysera les 85 projets rentrés par la Belgique. C’est elle qui décidera s’ils sont pertinents ou pas et s’ils rentrent dans le cadre du Plan de relance. Tout n’est donc pas encore gagné.