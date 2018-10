Le plan de personnel d'Actiris rejeté par le gouvernement bruxellois

Le gouvernement bruxellois a recalé le plan de personnel 2018 d'Actiris, relève L'Echo, vendredi. Des contrats ont été signés par des agents contractuels alors que ces niveaux de rémunération ne sont théoriquement accessibles qu'au personnel statutaire. Ces nouveaux contrats, signés en juillet, n'ont en outre pas fait l'objet d'appel à candidatures.

Les syndicats avaient interpellé le patron de l'agence de l'emploi bruxelloise, Grégor Chappelle, il y a plusieurs semaines. Ils affirmaient qu'une quinzaine de contractuels déjà engagés avaient signé un nouveau contrat de travail en qualité d'experts, et regrettaient que ces postes n'aient pas été proposés sur le site d'Actiris.

Grégor Chappelle avait ensuite invoqué, fin août dans un courrier, les difficultés à attirer et à conserver un personnel bien formé en raison du statut de fonctionnaire, pas suffisamment attractif. Selon lui, il s'agissait de revaloriser les conditions d'un personnel déjà engagé à l'aide d'un nouveau contrat.

"On avait conscience des risques de cette mesure, mais on a sous-estimé la réaction des syndicats", a-t-il déclaré à L'Echo, ajoutant qui ne s'attendait pas non plus à la celle du gouvernement bruxellois. "Je constate que ces contrats ne font l'objet d'aucun recours au Conseil d'Etat", ajoute-t-il.