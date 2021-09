"Le personnel soignant est essentiel" : face à la grogne des infirmiers, Frank Vandenbroucke joue l’apaisement et annonce des initiatives

Alors que les infirmières, infirmiers et aides-soignants défilent dans les rues ce lundi, notamment pour défendre la reconnaissance de la pénibilité du travail et une revalorisation salariale, le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a assuré que "le personnel soignant est essentiel pour des soins de qualité". Dans un communiqué, le ministre affirme que "toute personne qui travaille dans les soins" doit être "davantage valorisée et soutenue dans son travail au quotidien".

Le ministre précise également que "des moyens importants ont été débloqués" depuis la formation du gouvernement, comme le Fonds Blouses Blanches, à hauteur de 420 millions d’euros. Selon Frank Vandenbroucke, ces moyens permettront "plus de bras au chevet du patient" : les hôpitaux peuvent engager directement des soignants là où ils en ont besoin.

Le ministre rappelle que cette initiative du Parlement (notamment portée par les députés du PS Marc Goblet et de Vooruit Jan Bertels depuis 2019) a été pérennisée au mois de mai dernier. "Le Fonds Blouses Blanches a déjà permis de créer un nombre considérable de nouveaux emplois, de convertir toute une série de CDD en CDI et d’augmenter le temps de travail de ceux qui le souhaitent", précise le communiqué. Par ailleurs, un montant de 11,7 millions d’euros est prévu pour encadrer le soutien psychologique du personnel hospitalier et notamment des infirmières, à l’heure où 30% des infirmiers et aides-soignants en soins intensifs penseraient à abandonner, selon une récente étude.

Une prime de 985 euros brut pour les soignants

Pour soutenir les équipes, le fonds devrait être utilisé en priorité pour financer un équivalent temps plein (ETP) supplémentaire par unité de soins. "Cette disposition permettra de sortir l’infirmier en chef du cadre normatif actuel, c’est-à-dire qu’il puisse se concentrer sur ses tâches et que les tâches de soins soient réalisées par un autre infirmier", affirme le communiqué du SPF Santé.

Le ministre évoque également deux initiatives pour "remercier les infirmiers de leur investissement". Il s’agit d’une prime exceptionnelle de 985 euros bruts par travailleur en temps plein (pour la période de référence de l’automne 2020). Cette prime concernera le personnel hospitalier, mais aussi les services de soins infirmiers à domicile ou encore les infirmiers et infirmières indépendants et les salariés dans les maisons médicales. La deuxième initiative serait un chèque consommation de 300 euros, à dépenser dans les secteurs de la culture, de l’horeca, du sport et du commerce de détail.

Enfin, Frank Vandenbroucke a évoqué la question de l’IFIC (institut de classification de fonction), dont le but est de rémunérer les travailleurs pour leur fonction plutôt que sur base de leur diplôme. Un système que les syndicats veulent voir évoluer, car "on a le vocable aujourd’hui autour de nous où on nous dit qu’à salaire égal, travail égal. Nous sommes plutôt à un salaire égal pour compétences égales", a fait remarquer Thierry Lothaire, le président du syndicat Union4u.

Pour le ministre, l’IFIC est "un système évolutif" qui sera "ajusté si la nécessité s’en fait sentir." Il affirme que des discussions sont encours avec les partenaires sociaux. "Il s’agit d’une question complexe sur laquelle nous nous penchons de manière approfondie", affirme Frank Vandenbroucke.