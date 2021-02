"Le patron déchu de la Saint-Valentrain", "Il ressemble à Georges-Louis Bouchez"… Georges Gilkinet vu par la presse flamande

"La façon dont le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet a géré le dossier des guichets, ne pouvait pas être pire. Il est le bouc émissaire de "sa" NMBS, des partenaires de la coalition et des voyageurs. Il illustre le faux départ d’Ecolo au sein du gouvernement", lance Jan-Frederik Abbeloos dans un article du Standaard intitulé "Comment Gilkinet s’est complètement trompé au sujet des guichets de gare".

Le journaliste Bart Haeck rappelle ainsi que l’élu vert distribuait les années précédentes des chocolats dans les gares dans le cadre de la "Saint-Valentrain". "Il a notamment participé à cette action du parti à Jambes et à Mariembourg, 2 des 44 guichets de gares que la SNCB va fermer", ajoute-t-il. "Depuis octobre, il est le ministre fédéral de la mobilité et donc aussi le patron des chemins de fer. Depuis une semaine, il est pris entre les deux rôles. Il a choisi celui de militant Ecolo."

" Il ressemble à George-Louis Bouchez "

Le Nieuwsblad mentionnait quant à lui le ministre Ecolo dans son top 3 des flops de la semaine : "Le ministre pourrait être un peu plus créatif pour montrer au pays qu’il existe. Le ministre Ecolo mettait encore des bâtons dans les roues du nouveau plan de la SNCB alors que celui-ci était déjà bouclé. Il ressemble à George-Louis Bouchez, et on ne souhaite cela à personne."