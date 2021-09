Le Passenger Locator Form pourra être rempli 180 jours à l'avance à partir du 1er octobre

La version papier du Passenger Locator Form (PLF) disparaîtra le 1er octobre, mais il sera désormais possible de remplir le document en ligne, nécessaire pour chaque voyageur qui revient de l'étranger, 180 jours à l'avance. Une information annoncée mercredi par la VRT et confirmée par le Cabinet du ministre fédéral de la Santé publique, Franck Vandenbroucke (Vooruit).

Jusqu'à présent, tout Belge qui séjournait à l'étranger pendant plus de deux jours était tenu de remplir un PLF dans les 48 heures suivant son retour en Belgique. À partir du 1er octobre, ce délai sera supprimé et il sera désormais possible de remplir le document jusqu'à 180 jours à l'avance, c'est-à-dire bien avant le départ en voyage. Anne Brinckman, porte-parole de Franck Vandenbroucke a confirmé ce changement. "Remplir le PLF à l'avance vous permettra de savoir quelles sont les règles que vous devrez respecter à votre retour", a-t-elle expliqué.