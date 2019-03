Le Parti Populaire présente programme et têtes de liste

Le PP, Parti Populaire de Mischaël Modrikamen, dévoilait ce mardi matin ses têtes de liste pour les prochains scrutins fédéral et européen – un autre rendez-vous presse suivra d’ici quelques jours pour les régionales. Peu ou pas de surprises : le président du parti se réserve la tête de liste pour le Hainaut – comme en mai 2014, quand les 32.158 voix de sa liste n’avaient pas permis de dépasser le seuil électoral de 5% ; le député fédéral sortant Aldo Carcaci rempile comme N°1 à Liège ; Pierre-Emmanuel Goffinet, ancien du CDF (cette dissidence éphémère du PSC qui refusait la transformation en cdH), sera tête de liste à la Chambre pour Bruxelles-Capitale. Citons encore la tête de liste à l’Europe qui n’est autre que Yasmine Modrikamen-Dehaene, « la seule femme, côté francophone, tête de liste aux élections européennes », accessoirement donc la femme du président du parti.

« Seul pour vous défendre »

L’occasion surtout pour Mischaël Modrikamen d’afficher à plusieurs reprises ce qu’il appelle « sa sérénité » face à la campagne qui s’annonce, sérénité d’être « toujours là » pour ce nouveau scrutin avec des moyens désormais, il insiste beaucoup là-dessus, moins « dérisoires » que par le passé où, comme en 2014, il faisait campagne avec 1500 membres : ils seraient aujourd’hui 5000 et 90.000 personnes parcourraient quotidiennement la page Facebook du parti. Aujourd’hui, c’est 2 millions 500.000 dépliants que le PP se prépare à adresser aux électeurs avec, selon lui, le vent en poupe « dans un tournant de recomposition politique ». Un Parti qui doit toujours néanmoins passer par le stade des signatures à collecter pour pouvoir présenter des listes – encore une des « absurdités du système démocratique » qu’il adore dénoncer -, mais la collecte serait quasi achevée « sans souci », place à présent à la validation officielle. L’occasion surtout pour le président du PP, qui accueille les quelques rares médias présents dans sa villa d’Auderghem, de parcourir le programme de son mouvement pour les élections, le PP « le seul pour vous défendre », comme le souligne le slogan 2019.

Un programme sans surprise lui aussi, reprenant le classique des propositions du parti. Le PP seul parti à avoir voté (côté francophone) contre le pacte de Marrakech sur les migrations ; le PP fermement opposé – depuis 2015 au moins – au retour des djihadistes belges de Syrie et d’Irak ; le PP, parti de la tolérance zéro en termes de criminalité, qui affiche toujours la photo de Marc Dutroux dans son programme pour dire fermement « avec nous, il ne sortira jamais de prison »… Le PP qui plaide pour rendre plus facile la légitime défense en cas de violation de domicile. Le PP partisan du référendum populaire. Le PP « eurosceptique », défenseur de la souveraineté des Etats, pour le « chacun maître chez soi », pour un président de l’Union élu au suffrage universel mais aux pouvoirs limités, et « contre les technocrates de Bruxelles, ces fonctionnaires hors-sol non élus ». Mischaël Modrikamen s’empressant, en pleine conférence de presse, de faire la promotion du dernier livre du souverainiste Philippe De Villiers « J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu », dénonçant les bases viciées, selon lui, de la construction européenne « antidémocratique » - en très résumé, une Europe fondée sur financement de la CIA et avec un premier président de Commission d’origine nazie… Un livre qui, depuis sa parution, il y a quelques jours, fait polémique en France et au-delà, s’attirant les accusations de « complotisme ». Du pain bénit pour Mischaël Modrikamen qui ne cache pas en outre son admiration pour l’Italien Salvini et qui estime, en termes de futur choix de groupe au Parlement européen – s'il devait recueillir un ou des élus – qu’il y a « des gens intéressants actuellement au PPE comme Orban », le très contesté Premier ministre hongrois que certains au sein même du PPE aimeraient voir exclu à l’avenir avec son parti le Fidesz…

« Non à l’hystérie climatique »

Le PP enfin, partisan d’une « écologie réaliste et abordable », et qui s’oppose à cette « hystérie climatique qui s’est emparée du pays et uniquement notre pays, cela n’existe pas ailleurs… ». Mischaël Modrikamen nie ainsi fermement « toute urgence climatique, tout problème de CO2 », refuse l’idée de fermer les centrales nucléaires en 2025, rejette l’éolien « subventionné qui détruit nos paysages ». Le PP qui ne se dit pas anti-écolo pour autant : la preuve, il défend la dépollution en plastique des océans et des rivières et le reverdissement des villes ! Enfin, en vrac, le parti propose une nouvelle réforme fiscale, défend « le libre choix des parents » - abrogation promise du décret inscription et du pacte d’excellence, la fin aussi du tronc commun (hors enseignement primaire) -, la revalorisation des petites pensions (+100 euros, une mesure à 1 milliard 300 millions d’euros qui auraient été soumise au Bureau du Plan), ou encore un salaire à 80% pour les mamans pour un congé de maternité de 18 mois… Voilà pour le programme. Programme, on l’a compris d’un parti qui se veut « de rupture ». C’est le moins que l’on puisse dire.

Pour le reste, la conférence de presse s’est terminée sur le passage obligé d’un président déplorant le « mépris médiatique » de ceux qui ne l’invitent pas sur les plateaux, la « discrimination » dont son parti serait victime, exemples à l’appui, de la part d’un politologue professeur d’université qui aurait refusé d’accueillir le PP en débat, de la part de la FGTB Liège lancée dans une « chasse aux sorcières » contre ses membres affiliés – de quoi justifier comme le mentionne le parti dans son programme global que les syndicats rendent des comptes pour l’argent qu’ils brassent. Coups de griffes aussi envers la RTBF, une vieille habitude.

En termes d’ambition, le Parti Populaire espère au minimum deux élus à la Chambre – contre 1 aujourd’hui, on l’a dit, Aldo Carcaci – et jusqu’à 4.

« Destexhe fait fausse route »

Impossible d’échapper aux questions forcément sur l’actualité récente et l’annonce de listes qu’entend constituer l’ex-sénateur MR Alain Destexhe, créant une certaine concurrence à droite de la droite. Là aussi Mischaël Modrikamen dit garder toute sa sérénité : oui, les programmes étaient compatibles, oui les objectifs pouvaient être communs, mais "Alain Destexhe a refusé la main tendue". Sur le thème donc "nous aurions pu faire de grandes choses ensemble", le président du PP raconte à sa manière l’histoire d’un rapprochement qui n’a pas eu lieu et qui aurait pu, selon lui, être profitable aux deux sur Bruxelles à la Chambre et en Région dans le Brabant wallon notamment : "On aurait pu faire plus de sièges ensemble, tant pis. Tant pis pour lui. Nous avons nos listes, notre organisation, nos forces notamment sur Liège et le Hainaut. Il est fort sur Bruxelles et le Brabant wallon" avant de conclure : "Il n’y arrivera pas sans nous". Destexhe ferait "fausse route" : "Lui ne vise que la droite du MR, 'propre sur elle', d’Uccle, Woluwé-Saint-Pierre ou Woluwé-Saint-Lambert et le Brabant wallon ; nous nous misons sur la carte 'populiste", nous l’assumons, nous voulons parler à tous".

Et de pointer sur la liste d’en face à Bruxelles les gens « valables » : Alain Destexhe, Aymeric De Lamotte et désormais Claude Moniquet, contre-expert en terrorisme annoncé ce mardi sur les listes AD. Avant de critiquer la stratégie de son adversaire accusé de désormais faire « la voiture-balai de tous ceux dont on n’a pas voulu ailleurs, tous les opportunistes » avec au final certains candidats sur une même liste affichant des positions antagonistes (Pro ou anti-Marrakech notamment). Et d’épingler une fois encore le cas André-Pierre Pugé, parti avec fracas du PP en 2015, « accusé d’avoir fréquenté 5 partis en 5 ans » et qui fréquente désormais la constellation Destexhe… « Et maintenant, Alain Destexhe essaie même de faire appel et de débaucher mes 'cadres', dont Aldo Carcaci ». « Mais pas moi, il ne m’a pas appelée », précise, dans un éclat de rire, Yasmine Modrikamen, assise à la droite de son mari.

A l’électeur de choisir désormais entre la copie et l’original…