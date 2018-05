Le parquet reproche à Armand De Decker les contacts qu'il a pris avec l'ex-ministre Stefaan De Clerck

En fin d'après-midi, le procureur général de Mons Ignacio de la Serna a expliqué pourquoi l'ancien président du Sénat Armand De Decker avait été inculpé de trafic d'influence : "Il lui est reproché d'avoir utilisé son influence, à l'époque où il était vice-président du parlement et bourgmestre d'Uccle, d'avoir pris des contacts avec le cabinet de l'ancien ministre de la Justice Stefaan De Clerck et ses collaborateurs, en vue d'obtenir qu'une transaction pénale soit conclue, et surtout que monsieur Chodiev n'ait pas de casier judiciaire".

Concernant le processus d'élaboration de la loi sur la transaction pénale, "à ce stade-ci de l'enquête, il apparaît plutôt que le vote de la loi est le fruit d'un consensus politique, mais pas le résultat de démarches personnelles qu'aurait entreprises monsieur De Decker. L'enquête se poursuit, nous collaborons avec les autorités judiciaires françaises. Elle ne va pas se terminer demain, mais elle ne va pas s'éterniser non plus".

A la question de savoir si l'immunité parlementaire d'Armand De Decker (qui est député bruxellois) sera levée, le procureur général de Mons explique : "Lorsque le parquet général recevra le dossier, il verra s'il estime devoir tracer des réquisitions de renvoi. Si c'était le cas, le parquet général adressera, avec son projet de réquisitoire, une demande au président du parlement bruxellois, qui fera le nécessaire pour qu'il soit statué sur la demande de levée de l'immunité".