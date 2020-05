Proximus : le parquet de Bruxelles confirme l'inculpation de Dominique Leroy pour délit d'initié

Ce jeudi, le parquet confirme qu’une enquête a bien été ouverte. Dominique Leroy a été auditionnée ce 12 mai 2020 par la juge d’instruction. A la suite de cette audition, elle a été relaxée et inculpée du chef de "délit d’initié". Les faits se sont passés à Bruxelles, entre le 24 juillet 2019 et le 2 août 2019. Dominique Leroy aurait fait procéder à la vente de plus de 10.000 actions Proximus, alors qu’elle détenait une information privilégiée susceptible d’influencer de manière sensible le cours de l’action. L’information consisterait à un engagement vraisemblable en qualité de CEO de KPN. Et le fait qu’elle ne renouvellerait pas son mandat chez Proximus.

Denis Goeman, substitut du procureur du roi et porte-parole au parquet de Bruxelles, précise que le dossier sera maintenant transmis au Procureur du Roi qui prendra attitude à la lecture du dossier.

►►► À lire aussi : Proximus : soupçonnée de délit d’initié, Dominique Leroy donne sa version des faits