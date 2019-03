Le Parlement wallon reprend ses activités sous le contrôle de l'ex-majorité

Le travail parlementaire reprend en Wallonie. Mercredi dernier, les instances du Parlement régional avaient reporté à quinzaine commissions et séance plénière au grand dam de l’opposition : PS et Écolo déploraient qu’un gouvernement – minoritaire, qui plus est – ne soit plus contrôlable. Les choses ne vont pourtant pas tout-à-fait rentrer dans l’ordre ce jeudi.



Reprise – partielle – des travaux

Les tensions demeurent vives entre l’ex-majorité et l’opposition. Deux commissions ne se réuniront pas : celle de la fonction publique et celle des pouvoirs locaux. Pas la place, explique le Président du Parlement, le cdH André Antoine. Cela passerait encore dans les rangs de l’opposition si, d’autorité, l’ex-majorité n’avait pas imposé l’ordre du jour.



Pas de question sur la légitimité du Gouvernement

Ce jeudi, en effet, ne seront admises que les questions et interpellations qui auraient dû être évoquées… la semaine dernière. Pourtant, depuis lors, le Gouvernement wallon a perdu sa majorité. De façon assez étonnante, il ne sera pourtant pas interrogeable sur la situation politique. Les instances l’ont refusé.



Paradoxe

C’est sans doute le seul parlement au monde qui verrouille cette question essentielle, dénonce l’opposition. Selon le PS et Écolo, l’ex-majorité passe en force dans le seul lieu où sa voix reste prépondérante. Nous avions tendu la main, disent les chefs de groupe socialiste et écologiste, mais contrairement à leurs promesses de travail en consensus, MR et cdH n’ont fait aucun pas.



Et donc?

Il faut bien constater que le Gouvernement se comporte comme s’il était toujours investi des pleins pouvoirs, ce qui n’est manifestement plus le cas, expliquent PS et Ecolo. Les questions essentielles sur la confiance qui peut encore lui être accordée ne pourront donc, au mieux, qu’être posées la semaine prochaine.



Quels projets au programme?

L'exécutif MR-cdH qui n’est plus en majorité, devra nécessairement composer avec les autres partis s'il veut faire voter l'un ou l'autre de ses projets.

Pour ce faire, Willy Borsus poursuit ses consultations. Il fera rapport au bureau du Parlement qui se réunit ce jeudi. On verra alors quels dossiers seront effectivement soumis à la sanction des députés jusqu’au 24 avril, date probable de la fin des travaux.