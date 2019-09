Le Parlement wallon a débattu de la déclaration de politique générale

C'est ce lundi à 10h00 que les députés du Parlement wallon débattent de la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement PS-MR-Ecolo, qui a prêté serment ce vendredi.

►►► A lire aussi: Ce qu'il faut retenir des accords de gouvernement en Wallonie et Fédération Wallonie-Bruxelles

Annoncé lundi, l'accord de gouvernement avait été présenté à la presse par le président du PS Elio Di Rupo, nouveau ministre-président wallon, comme "très volontariste" car "la Wallonie nourrira sous cette législature une triple ambition. Ambition sociale : réduire drastiquement la pauvreté et garantir aux citoyens wallons une vie décente. Ambition écologique témoignant de la volonté des Wallons d'être exemplaires en terme de lutte contre le réchauffement et la préservation de l'environnement. Ambition économique enfin : permettre à la Wallonie de se hisser dans les Régions les plus performantes d'Europe".

Le débat du Parlement wallon est à suivre en direct dès 10h.