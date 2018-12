Le Parlement déposera-t-il une motion de méfiance contre le gouvernement Michel II? Réponse ce mardi

Ce mardi s'annonce comme une "journée de tous les dangers" pour Charles Michel. Il se présentera devant les parlementaires. Une question domine : que va-t-il advenir cet après midi à la Chambre ? Va-t-on franchir une étape supplémentaire dans la crise ? Seule certitude, Charles Michel sera bien devant le Parlement pour répondre aux dix députés de l'opposition qui veulent l'interroger sur la situation politique. Réponse dès 14h15.

La plénière sera retransmise en direct sur notre site. On sait déjà que Charles Michel ne demandera pas la confiance d'un Parlement où il n'a pas de majorité.

"C'est tout à fait logique que le Premier ministre réponde aux questions qui existent dans le Parlement et puis après ça, on verra, estime Alexander de Croo, vice-Premier ministre OpenVLD. Pour l'instant, il y a un gouvernement minoritaire, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Pour l'instant, en Europe, il y a 14 pays qui ont un gouvernement minoritaire", précise-t-il. Selon le ministre, le choix qui est imposé aux députés est de savoir si "dans les mois qui viennent, on veut les utiliser pour faire les choses dont on a besoin ou si on veut perdre du temps avec du théâtre politique".

En cas de motion de méfiance: vote jeudi

Que se passera-t-il une fois que Charles Michel aura répondu et que les députés auront répliqué ? Une motion de méfiance est possible et même probable, selon le Parti Populaire. Si c'est le cas, un vote interviendra 48 heures plus tard, jeudi. Si tel est le cas, la N-VA soutiendra-t-elle ses anciens partenaires ? Le parti nationaliste flamand a en tout cas fait monter les enchères hier, avançant une série d'exigences jugées "imbuvables", pour le Premier ministre, Charles Michel.

Si cette motion est actualisée, le vote pourrait sérieusement faire flancher le gouvernement Michel II et le pousser vers la sortie.