Le parlement de Wallonie se lance sur Youtube

C’est l’innovation de la rentrée parlementaire. L'assemblée wallonne crée sa propre chaîne Youtube.

Elle y postera une série de capsules institutionnelles, pour expliquer le rôle et le fonctionnement du parlement régional.

Mais la vraie plus-value, c'est la diffusion de tous les travaux parlementaires. Le site internet de l'assemblée et les télévisions communautaires retransmettaient déjà les plénières. La chaine Youtube y ajoutera toutes les séances de commission.

"Tout sera désormais filmé et diffusé en direct, et cela permettra aux citoyens wallons d’entendre les politiques défendues par les partis, ou les prises de position des différents députés, précise André Antoine, le président du parlement wallon. Je formule aussi le vœux que ça rende les débats plus concis et plus dynamiques".

Clic de départ de cet outil de transparence avec la retransmission sur Youtube de la première séance de la session 2018-2019, dernière ligne droite avant les élections.

@RudyHermans