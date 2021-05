Le parlement de Wallonie s’ouvre encore un peu plus aux citoyens

Les Quatre Saisons - Episode 11 - La participation citoyenne pour sauver la démocratie ? -... La démocratie représentative telle que nous la connaissons n’est plus toute jeune. Quelques siècles après sa généralisation en Europe, elle souffre. Le gouffre entre les citoyens et les représentants politiques n’a jamais été aussi large. Alors pour tenter de la vivifier, de la relancer, de la mettre à jour, des initiatives ont vu le jour un peu partout : au Canada, dans la communauté germanophone de Belgique, puis en Irlande, en France, avant d’arriver chez nous, en Wallonie, au niveau fédéral. Ces initiatives, ce sont les participations citoyennes. Elles sont souvent différentes, mais l’objectif est le même : offrir à la population la possibilité d’influer sur la politique autrement que par le vote une fois tous les 5 ans. La région de Bruxelles-Capitale semble en avance dans ce dossier : la semaine dernière, et c’est une première mondiale, une commission mixte députés-citoyens tirés au sort a été mise sur pied au parlement bruxellois, pour prendre certaines décisions autour de la 5G. Il y a quelques semaines, on s’en souvient, c’est par un vote populaire que le nom d’Annie Cordy a été choisi pour le dossier du tunnel Leopold II. C’est d’ailleurs par cette affaire que débute le onzième épisode du podcast « Les Quatre Saisons ». Dans cet épisode, nous laisserons une grande place aux explications de Sophie Devilliers, doctorante à l’Université de Namur, dont la thèse porte sur le processus bruxellois de participation citoyenne. Dans un entretien passionnant, elle nous expliquera tous les enjeux de cette thématique riche.