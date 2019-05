Le Parlement de Wallonie renforce la lutte contre les incivilités environnementales

Réunis en séance plénière, les parlementaires wallons ont approuvé vendredi à la quasi-unanimité (69 voix pour et une abstention) le projet de décret visant à lutter contre la délinquance environnementale.

Le texte vise en particulier une série d'incivilités comme le jet de mégots de cigarettes en rue, celui de canettes ou les dépôts sauvages d'immondices alors qu'en 2017, ce ne sont pas moins de 4.300 tonnes de déchets qui ont été collectées et ramassées le long des routes et autoroutes wallonnes pour un budget de plus de 6 millions d'euros.

Pour faire face à ce problème, le nombre d'agents constatateurs sur le terrain sera accru et l'arsenal répressif régional sera renforcé afin de permettre aux autorités de poursuivre plus efficacement les pollueurs, qu'ils soient adultes ou mineurs à partir de l'âge de 14 ans, un régime spécifique étant toutefois mis en place pour les jeunes de 14 à 18 ans.

Outre les amendes administratives qui seront majorées, un mécanisme de peines alternatives présentant un caractère de sensibilisation ou d'éducation est désormais prévu. Une médiation pourra ainsi être imposée, tout comme une prestation citoyenne, passant par une formation spécifique en matière d'environnement ou par une prestation bénévole au bénéfice de la collectivité.