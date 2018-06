Le parlement de Wallonie relance la consultation populaire

Ce sont deux Arlésiennes de cette législature régionale, et les revoilà. D’un côté, la "commission spéciale relative au renouveau démocratique", qui se réunira le 28 juin prochain au parlement de Wallonie, après exactement 2 ans et 2 mois de léthargie. Les grandes réformes de gouvernance devaient passer par là, mais elles ont finalement été traitées en d’autres lieux, laissant végéter cette commission dont on n’avait perdu la trace. Jusqu'à la renaissance qui s'annonce.

De l’autre, le projet d’instauration d’un mécanisme de consultation populaire au niveau régional, à l’instar de ce qui existe déjà à l’échelon communal. De palabres en blocages, l’idée avait finalement été cryogénisée. Jusqu'au dégel qui se profile.

Organisation

Si le consensus actuel PS-MR-cdH débouche sur un véritable accord, il sera bientôt possible d’organiser une consultation populaire sur l’ensemble du territoire wallon. Il faudra pour cela que le parlement régional le décide, ou que l’initiative émane d’une partie significative de la population.

Dans ce cas, les initiateurs devront recueillir au moins 60 000 signatures parmi les citoyens belges et étrangers résidant en Wallonie et âgés de 16 ans au moins, avec au minimum 2% de la population dans la majorité des cir­conscriptions électorales.

L’assemblée régionale mettra alors à disposition de la population une brochure explicative rédigée de manière neutre et objective par des experts.

Les questions simples, portant sur des compétences régionales, ne devront amener que des réponses simples, "oui" ou "non".

Dépouillement

La participation à la consultation populaire ne sera bien entendu pas obligatoire, mais le résultat ne sera pris en compte que si un dixième de la population visée s’est exprimé, et un dixième des habitants dans la majorité des circonscriptions.

Enfin, l'avis émis ne sera pas contraignant (ce n'est pas un referendum), mais il aura vraisemblablement un poids dans le processus de décision politique.

@RudyHermans