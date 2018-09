Le Palais de Justice de Bruxelles s'écroule… à qui la faute ?

Durant la nuit du 4 au 5 septembre, une partie du plafond d’une salle du Palais de Justice s’écroulait, la veille, c’était une armoire qui se décrochait d’un mur en blessant deux employés. Plus tôt, durant l’été on découvrait que la fin des travaux du Palais de Justice était prévue pour 2040 ! Autant d’éléments qui ont provoqué la colère des magistrats qui occupent le Palais de Justice de Bruxelles.

Les problèmes du Palais de Justice ne sont pas neufs, il est soutenu par des échafaudages depuis les années 80 et ils ne sont pas près d’être retirés ! Pourquoi les travaux prennent-ils autant de temps ? Y a-t-il trop peu de moyens pour rénover ce joyau du patrimoine immobilier bruxellois ? Le fédéral se désintéresse-t-il à Bruxelles ? Et puis comment le Palais sera utilisé à l’avenir ?

Débats Première 100% Bruxelles organise un débat autour de ces questions avec la présence de Jean-Pierre Buyle, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique et président de la fondation Poelaert, Laurent Vrijdaghs, l’administrateur général de la Régie des bâtiments et Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles. Le Ministre de la justice Koen Geens interviendra également à un moment du débat.