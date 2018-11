Le Pacte Migrations divise toujours le gouvernement

Toujours pas d'accord au sein du gouvernement à la question de savoir si la Belgique doit signer ou pas ce Pacte des Nations Unies pour des migrations "sûres, ordonnées et régulières". Le texte approuvé par 3 partis sur 4 dans la majorité, mais le quatrième, c'est la N-VA, qui martèle qu'elle n'en veut pas. Alors que le Premier Ministre Charles Michel l'avait défendu à la tribune des Nations Unies fin septembre. Le comité ministériel restreint de ce vendredi, réuni jusqu'à la mi-journée, n'a pu conclure sur le sujet. Pas de décision belge alors que de plus en plus de pays se mettent à douter du texte, l'Estonie le dernier en date avec des arguments qui font beaucoup penser au débat belgo-belge.

À l'entrée du comité ministériel ce matin, les mêmes divisions étaient les mêmes que ces derniers jours. D'un côté, les partisans d'une signature belge. "De mon point de vue, ce pacte aide à mener la politique d'asile et de migration belge. Il contient plein d'éléments qui vont dans le même sens, à commencer par des moyens de lutter contre l'immigration illégale. Il y a plein d'éléments dans ce pacte qui aident à mieux mener la politique telle que nous voulons la mener. Je pense que c'est un tort de voir le texte ainsi bloqué", analyse Alexander Decroo (Open VLD).

Même opinion du côté du vice-Premier Cd&V, Kris Peeters : "Il y a des éléments juridiques qu'il faut clairifier car il y a beaucoup de 'fake news' sur ce texte - sans citer la N-VA ! -, par exemple quand on dit que si le pacte est conclu, il faudrait changer la législation belge, c'est faux. Sur aucun point, la loi belge ne devra être modifiée. Deuxièmement, on doit regarder ce que disent les autres pays. Mais là, j'ai déjà dit par le passé qu'en ce qui me concerne, je ne veux pas que la Belgique se retrouve dans le même wagon que la Hongrie, la Roumanie et d'autres qui ont annoncé qu'ils n'approuveraient pas le texte", a expliqué Kris Peeters lors de son arrivée au conseil des ministres.

En face, la N-VA se montre peu bavarde face aux micros mais maintient son refus du texte. "On a déjà eu une bonne discussion, mais il y a encore beaucoup de travail à faire", déclare Jan Jambon (N-VA). Théo Francken, le secrétaire d'Etat à l'Asile, était, lui, aux abonnés absents ce matin.

Alors au final, en ont-ils parlé ce matin ? Oui selon la N-VA. Non selon d'autres. Etrange déjà... Et puis il y a l'interprétation après coup du déroulement du conseil des ministres du jour. Un vice-Premier ne voit pas de "contamination" du dossier "Pacte Migrations" sur le reste de l'activité gouvernementale. D'autres au contraire voient dans le blocage de textes du vice-Premier CD&V et ministre de l'Emploi Kris Peeters - concrétisant le "Jobsdeal" aujourd'hui renvoyés à la semaine prochaine - alors que les communiqués de presse étaient déjà prêts et pour certains envoyés dans les boîtes mails des journalistes - la preuve d'une mauvaise ambiance, la N-VA bloquant les points des autres partis... Difficile d'y voir clair. Pas plus sur la nervosité réelle ou supposée du Premier Ministre Charles Michel ce vendredi : toutes les interprétations sont dans la nature...

Officiellement, la discussion se poursuivra en tous cas la semaine prochaine. Selon un vice-1er, "pas d'urgence, on est loin de la date de signature à Marrakech le 10 décembre".

L'Estonie rejoint le camp des récalcitrants

Ceci alors qu'au niveau européen, les doutes semblent se multiplier sur le texte onusien pourtant négocié tous azimuts depuis deux ans. Des doutes dans la dernière ligne droite de la signature et de la ratification... comme chez nous. Ainsi, après l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie (outre les Etats-Unis et l'Australie qui ont déjà pris leurs distances), c'est aujourd'hui l'Estonie qui annonce qu'elle ne le signera pas non plus, faute d'accord au sein du gouvernement de coalition. Le ministre des Affaires étrangères était pour, son collègue de la Justice - issu d'un parti conservateur - était, lui, contre.

Il invoque des préoccupations juridiques et dit craindre que le Pacte vienne restreindre la souveraineté nationale de l’Estonie en matière d’immigration. Exactement ce que dit la N-VA... De là à imaginer que cette mésentente intra-européenne et grandissante puisse venir servir d'alibi ou de base à une sortie de crise chez nous, pour habiller le fait que la Belgique ne tiendra finalement pas la promesse faite par son Premier Ministre Charles Michel à la tribune des Nations Unies fin septembre (de signer), il n'y a qu'un pas... franchi déjà par quelques observateurs attentifs de la rue de la Loi.