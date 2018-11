Le Pacte de l'ONU sur les migrations jugé "très problématique" par la N-VA

Le bureau de parti de la N-VA s'est réuni ce matin. Objectif: adopter une position sur le Pacte mondial pour des migrations sûres de l'ONU. A l'issue de ce bureau, pas de surprise, la N-VA maintient le cap, qualifiant ce texte de "très problématique". Dans un communiqué plutôt bref, le parti explique: "Le bureau de parti de la N-VA a analysé le Pacte mondial pour la migration. Pour la N-VA, le contenu du texte est très problématique. Le parti est également très préoccupé par les éventuelles implications juridiques du pacte. Le texte va à l’encontre de notre vision de la migration et, à notre avis, de la politique gouvernementale. Nous annoncerons, expliquerons et défendrons cette évaluation au sein du gouvernement."

De inhoud van de tekst gaat in tegen onze visie op migratie en volgens ons ook tegen het gevoerde regeringsbeleid. Wij maken ons ook grote zorgen over de mogelijke juridische implicaties. Deze inschatting zullen wij binnen de regering kenbaar maken, uitleggen en verdedigen. pic.twitter.com/nbQvAYB7p3

Futur bras de fer au gouvernement

Pour rappel, le Pacte mondial pour des Migrations sûres, ordonnées et régulières est un texte non contraignant. Son objectif est de mettre en avant des bonnes pratiques pour gérer les migrations, aider les États à se coordonner et ainsi lutter contre le trafic d'êtres humains. Le document a été négocié pendant 18 mois par les différents pays de l'ONU, dont la Belgique.

Aujourd'hui, la N-VA a donc confirmé la position du secrétaire d’État à l'Asile et la Migration Theo Francken, qui refuse de voir la Belgique approuver ce pacte tel quel. Le sujet sera donc discuter au sein du gouvernement, où le N-VA est isolée sur cette question. Le bras de fer semble inévitable.