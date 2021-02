Le ou la covid ? Cluster ou foyer ? Le vocabulaire de la crise sanitaire vous interpelle

Au-delà du genre du mot covid, cette crise sanitaire nous aura fait découvrir de nombreux mots venant de l’anglais. Philippe L. se plaint d’ailleurs que "depuis des mois, nous subissons cet usage inexplicable des lockdown, tracing, testing, cluster […] De grâce, parlons de confinement, traçage, dépistage, foyer de contamination".

Et non sans humour, Jy H. nous écrit : "Pourriez-vous traduire le terme cluster en français ou modifier RTBF en RTBA"… A pour anglophone…

C’est vrai que depuis le début de la pandémie, ces anglicismes font partie de notre vocabulaire, au point d’en oublier parfois la compréhension du public.

Nous sommes face à une pandémie générant une quantité de documents devant être accessibles au niveau mondial. D’où l’usage de l’anglais. Michel Francard, linguiste, ne "dégaine" pas à chaque fois qu’il entend un anglicisme. Cela dit, certains termes n’étaient pas toujours très clairs : "Ce qui m’a gêné, c’est qu’à un moment donné, dans la communication politique, il y a eu tracing, testing, toute une série de mots qui venaient de l’anglais et qui obscurcissaient le langage à un moment où on avait besoin de bien comprendre ce qui se passait et ce qu’il fallait faire", estime-t-il. A ce moment-là, "la lisibilité de la langue politique me semble passer par des mots de langue française."

Prenons l’exemple du mot "cluster". L’Académie française, encore elle, s’interroge sur l’usage que nous faisons de ce mot : "Les dictionnaires bilingues indiquent que ce mot a, entre autres sens (parmi lesquels celui de "bouquet"), ceux d’"amas", d’"agglomérat", de "groupe", auxquels on pourrait adjoindre des synonymes comme "agrégat" ou "foyer". On recommandera donc vivement l’usage de l’une ou l’autre de ces formes si l’on veut s’adresser à des francophones, plutôt qu’un terme étranger, forcément moins bien compris."

On s’est adapté au langage des experts Sur nos antennes et sur notre site web, nous utilisons régulièrement ce terme, "cluster". Mais certains, comme Sacha Daout, préfèrent employer la formule "zone de contamination. Pas de règle unique, donc. Le mot "cluster" n’est, en tout cas, pas banni de nos médias. Pourquoi ? "On s’est adapté au langage utilisé par les experts. Et puis, le mot foyer peut prêter à confusion. Car on a aussi parlé du foyer comme source de contamination", explique Johanne Montay, responsable éditoriale du service "Sciences/ Santé".

Mais ces mots qui nous viennent de l’anglais peuvent nous jouer de mauvais tours. Exemple : distanciation sociale qui nous vient de l’anglais "social distancing". L’ennui, c’est qu’en français, "distanciation" signifie "le refus de se mêler à d’autres classes sociales". On comprend dès lors pourquoi l’Académie française, notre bible pour ce sujet, trouve l’expression peu heureuse. Elle préférerait que nous parlions de "respect des distances de sécurité" ou de "distance physique". Dès le mois de mai 2020, tous les journalistes du service Info/sports ont reçu un mail leur expliquant que "vu qu’il s’agit de garder une distance de 1,5 m entre deux personnes, on peut privilégier le terme de "distance physique". Plus clair et adapté à la réalité concrète de cette mesure de sécurité."