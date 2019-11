Le nouveau président du CD & V sera Joachim Coens ou Sammy Mahdi

Ils étaient sept en lice pour succéder à Wouter Beke à la tête du CD & V. Aucun candidat n’a obtenu 50% pour être élu dès le premier tour. Un deuxième tour va donc être organisé et il opposera Joachim Coens à Sammy Mahdi. Particularité de ces deux candidats, ils ne sont pas parlementaires.

Joachim Coens

Il est arrivé en tête du premier tour avec 26%. L’homme a un nom connu, son père a en effet été ministre. Joachim Coens a 53 ans. Il a déjà été député flamand mais aujourd’hui, son seul mandat politique est bourgmestre de Damme, en Flandre occidentale. Sur le plan professionnel, Joachim Coens est surtout connu comme CEO du port de Zeebruges. Et il y a de cela quelques semaines, vu les difficultés pour former un gouvernement fédéral, il avait lancé l’idée "vu les nombreux défis à relever" de mettre sur pied un gouvernement technique très rapidement avec des représentants du monde académique et économique. Comme l’Italie l’avait fait avec Mario Monti. Mais l’idée de Joachim Coens avait suscité très très peu de réactions positives.

Sammy Mahdi

Sammy Mahdi a recueilli 19% des suffrages. Agé de 30 ans, il est apparu dans le paysage politique flamand en devenant président il y a deux ans, des Jeunes CD & V. Et hier, et c’est assez amusant et étonnant, il a été réélu à cette fonction tout en briguant le poste de président du parti. Sammy Mahdi est aujourd’hui conseiller communal à Vilvorde. Dans son projet, il dit vouloir inverser radicalement la perception négative du CD & V. Et pour y arriver, il veut maintenir le lien avec le mouvement associatif et garder la référence chrétienne du parti, caractérisé par le C du CD & V. Il a un franc-parler, est qualifié de progressiste et n’hésite jamais à apparaître dans les médias francophones.