Le nombre de vols de cuivre en baisse pour la 5e année consécutive

En 2017, 104 vols de cuivre ont été comptabilisés sur le réseau ferroviaire belge contre 126 l'année précédente, soit une diminution d'un peu plus de 17%, annonce mercredi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel. Depuis l'année record 2012 (1.362 faits), c'est donc la cinquième année consécutive qu'une baisse est enregistrée. En 2017, 5.191 minutes de retards cumulés (soit 14 minutes par jour) ont été comptabilisées à la suite de vols de câbles, soit une baisse de plus de 34% par rapport à 2016.

Selon le gestionnaire de l'infrastructure, ces résultats sont le fruit d'actions ciblées menées conjointement par Infrabel, la SNCB, la police et les autorités dans le cadre du "plan d'action national contre les vols de câbles" lancé à la mi-2013. Celui-ci reprend des mesures telles que le remplacement du cuivre par de l'aluminium partout où c'est possible ou encore l'enfouissement et l'ancrage dans le sol des câbles. Depuis juillet 2013, il est également interdit de vendre du cuivre contre un paiement en cash.

La vigilance reste toutefois de mise, ajoute Infrabel, alors qu'une tentative de vol de ce type a perturbé le trafic ferroviaire mercredi matin ente Tournai à Bruxelles. Près de deux tiers des faits (62,5%) sont enregistrées en Wallonie et principalement dans les provinces de Hainaut et de Liège.