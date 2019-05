Le nombre de femmes élues reste faible ? La faute à l’électorat… et aux partis

En ne tenant compte que des listes qui ont au moins obtenu au moins un siège dans un collège communal wallon, le CRISP a dénombré 10.059 candidats et 9478 candidates. La loi impose des candidats de sexe différent « différent par rapport au candidat qu’il suit dans l’ordre de la liste » excepté dans le cas d’une liste avec un nombre impair de candidats. Ce qui explique ce ratio de 51,4%/48,6%. Là où ça devient intéressant, c’est lorsqu’on analyse la position des candidats sur la liste, si l’on tient compte du genre. Le CRISP a déterminé 4 « places stratégiques » : la première, la deuxième, la troisième et la dernière.

La loi l’impose à Bruxelles et en Wallonie : il faut un nombre paritaire d’hommes et de femmes sur les listes électorales. On appelle cette mesure la « tirette intégrale ». Et pour être complet, ajoutons que la loi permet, dans le cas de listes impaires, une différence. C’est l’unique exception. Alors pourquoi donc les femmes sont-elles bien moins nombreuses que les hommes à être élues ? Le Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP) s’est penché sur cette question. Après un travail de bénédictin (plus de 70 pages, plus de 60 tableaux chiffrés), Cédric Istasse et David Van Den Abbeel arrivent à la conclusion suivante : la place sur les listes et le choix des électeurs et électrices expliquent la différence significative entre le nombre d’élus et d’élues.

Notons que toutes les partis ne traitent pas les femmes de la même façon : les trois partis dits « traditionnels » (PS, MR, cdH) n’ont présenté que 35% de femmes aux places « stratégiques », Ecolo 41%, le PTB était le plus proche de la parité avec 47,5%, Défi le plus éloigné à 29,2%.

On constate donc que là où les partis ont le choix (c’est-à-dire la première et la dernière place), dans près de 8 cas sur 10, les hommes sont privilégiés. Et les données du CRISP montrent de façon assez claire que le pourcentage d’élus masculins est systématiquement supérieur au pourcentage de candidats masculins. Pour le CRISP, « le degré de visibilité des femmes au sein des listes de candidats constitue un facteur de grande importance. Sans doute est-ce là même le principal facteur explicatif. »

Il y a donc 10% de différence entre le nombre d’élues en Wallonie et à Bruxelles. Pour le CRISP, « le degré de visibilité des femmes sur les listes de candidats apparaît bien comme l’un des facteurs explicatifs majeurs de l’écart constaté entre la Wallonie francophone et la Région bruxelloise à l’issue des élections communales du 14 octobre 2018. » La responsabilité des partis (mais on l’a vu, pas tous) est pleinement engagée. Ils (les partis) ne sont pas les seuls responsables : le corps électoral aussi a tendance à moins voter pour les femmes. « Au final, influencés certes par les formations politiques mais aussi (voire surtout ?) par leurs propres systèmes de pensée, les électeurs de Wallonie francophone ont élu 38,6% de femmes pour siéger dans les conseils communaux, alors qu’ils s’étaient vus proposer 48,6% de candidates (soit – 10,0%). Dans cette région, la disproportion genrée induite par les formations politiques a donc été sensiblement renforcée par les électeurs » écrivent ainsi Cédric Istasse et David Van Den Abbeel.

Les deux hommes ne s’aventurent pas à tenter d’expliquer les raisons profondes de ces différences entre Bruxelles et la Wallonie, ni pourquoi le corps électoral penche plutôt pour les hommes : « Dans le chef des partis, intervient sans doute une inégalité de capital politique, renforcée par une inégalité entre les cohortes générationnelles. Aujourd’hui comme hier, les hommes sont mieux implantés dans les partis politiques que ne le sont les femmes. Ils bénéficient dès lors de multiples atouts augmentant leurs chances d’être élus : âge, expérience, nombre de mandats précédents, réseaux personnels, soutien de la part des structures du parti, contacts avec les médias, etc. Sans oublier, bien entendu, les différences de condition qui persistent, encore largement de nos jours, entre les hommes et les femmes, notamment au niveau des revenus ou du temps libre potentiellement consacré à des activités extérieures à la sphère familiale. En ce qui concerne les électorats, probablement convient-il de faire appel aux enseignements de la sociologie en général, et de la sociologie politique en particulier, pour déterminer l’influence d’éléments tels que le sexe, le niveau de diplôme, le cadre de vie (par exemple, le caractère rural, péri-urbain ou urbain du quartier et le niveau de revenus moyen de ses habitants) ou les représentations mentales (en particulier les schémas genrés). »

Tout dernier élément : non, la disparition (en Wallonie) de l’effet dévolutif de la case de tête n’explique pas le nombre de femmes élues moins important, comme nombre d’observateurs le pensaient. Le CRISP a réalisé une simulation des votes en tenant compte de l’effet dévolutif de la case de tête, et tant en Wallonie qu’à Bruxelles (où l’effet a été réduit de moitié). Pour le CRISP, « l’impact est fort tenu ». En maintenant l’effet, il y aurait eu 21 élues en plus, sur 2008 finalement élues au sud du pays. Dans la région capitale, un rétablissement total de l’effet dévolutif de la case de tête aurait permis à… deux femmes de plus d’être élues !

Une élection n’est pas l’autre et une comparaison avec les élections à venir ne serait peut-être pas la plus pertinente. Mais ce qui est certain, c’est que pour ce 26 mai, les partis ont décidé de ne pas faire confiance aux femmes pour tirer les listes : le CRISP a calculé que si le Parlement bruxellois affiche un chiffre de 42,9% de femmes têtes de liste, elles ne sont que 25% à la Chambre et 28,7% en Wallonie.

Ci-dessus un reportage concernant la place des femmes sur les listes. Réalisé avec Marco Saccomanno et Yves-Henri Viroux (caméra), Lazlö Bottiglieri (son), Dominique Comps (montage) et Patricia Vanhuffelen (infographies).

Dans l'ordre d'apparition :

Béa Ercolini, 2e sur la liste fédérale cdH, à Bruxelles

Ghzela Chérifi, 37e sur la liste régionale PS, à Bruxelles

Cédric Istasse, rédacteur en chef du Courrier hebdomadaire du CRISP et chercheur

Viviane Teitelbaumn, 71e sur la liste régionale MR, à Bruxelles

Margaux De Ré, 16e sur la liste régionale Ecolo, à Bruxelles

Lara Tomes, 20e sur la liste régionale PS, à Bruxelles