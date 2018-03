Le nombre d'installations photovoltaïques en Flandre passe la barre des 40.000

L'an dernier, en Flandre, 41.296 panneaux photovoltaïques ont été installés, soit plus que les 26.832 de 2016. Il s'agit aussi d'une augmentation spectaculaire en cinq ans (4.632 en 2013), selon des chiffres communiqués par le ministre flamand de l'Energie Bart Tommelein (Open Vld).

"Même si les prix n'ont pas baissé de manière significative et qu'il n'y a plus de soutien via les certificats verts, nous constatons une nette reprises", commente le ministre.

"En 2017, nous avons connu pour la première fois un pic de 40.000 installations, qui n'avait plus été atteint depuis 2012", précise-t-il.