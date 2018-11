Le MR veut que l'on reconnaisse son action au gouvernement

Dans le bras de fer qui oppose le MR à la N-VA sur la signature du pacte migratoire de l'Onu, Charles Michel a décidé de demander au centre d'études du MR le centre Jean Gol de recenser tous les domaines où le parti a eu le dernier mot au gouvernement fédéral.

Juste une mise au point à quelques heures de la séance de la Chambre où le Premier ministre doit prendre la parole et redire sa volonté de signer ce pacte à Marrakech.

C'est le MR qui a voulu que le socio-économique soit la priorité

Pour montrer qu'il ne s'en laissera pas conter par la N-VA, il a aussi demandé ce document au centre jean Gol. Un texte qui montre que le MR tient bien la barre du gouvernement.

Le capitaine c'est bien lui et le carnet de bord est ouvert. Et pas le second officier N-VA au parfum de mutin.

C'est le MR qui a voulu que le socio-économique soit la priorité. C'est le MR qui l'a emporté dans le débat sur la réforme de l'impôt des sociétés. Et non la N-VA. C'est encore le MR qui a revendiqué un report de l'équilibre budgétaire et non la NVA… Et ainsi de suite. Huit chapitres qui montrent par qui le gouvernail est tenu

Pour l'instant la N-VA prend acte, mais se trouve toujours sur le pont. Une Information à lire dans le Soir .